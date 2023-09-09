本报记者 时元皓

当地小学生参加中广核巴西公司举行的新能源科普教育基地开放日活动。

安德烈·博纳·萨劳摄

巴西东北部巴伊亚州新坦基市的广袤绿地上，一台台风力发电机错落有致，白色叶片随风缓缓转动。近日，中广核巴西能源控股有限公司（以下简称“中广核巴西公司”）新坦基风电项目正式投产，为中巴两国清洁能源领域合作注入新动力。

新坦基风电项目总装机容量为180兆瓦，预计年发电量达7.2亿千瓦时，是目前南美洲最大叶片风电机组之一。这些清洁电能够满足43万户巴西家庭的年用电量，每年减少二氧化碳排放量可达65万吨，相当于植树造林1800公顷。

“中广核在巴西持续加大新能源领域的投资，彰显了对环境保护的责任与承诺。”巴伊亚州州长杰罗尼莫·罗德里格斯表示，风电项目的投产运营将助力巴伊亚州建立清洁能源矩阵、加快能源转型。

项目开工以来，采用多项创新实践，在安全质量、整体工期方面达到巴西同类项目前列。例如，为了将巨型叶片安全、快捷地从中国运送至巴西，中广核巴西公司与当地物流运营商共同设计了开创性的物流项目，项目较计划提前69天投产。巴伊亚州当地媒体报道称，新坦基风电项目的风电机组配备了巴西目前使用的最大风机叶片，增强了发电能力。

提供清洁电能的同时，项目为当地创造了大量就业机会。“中企风电项目让我们受益良多。”新坦基市市长保罗·卡内罗表示，除了在项目建设期间直接创造1000多个就业岗位外，中广核巴西公司还为当地居民提供了就业技能培训，便于他们入职企业或从事相关工作。

从组件到港，到风机运输、组装……项目工程部副经理马修斯·斯奇奥切特参与了各环节的工作。“参与新坦基风电项目的开发建设是我人生中重要的工作经历。”斯奇奥切特表示，中国同事在工程技术、项目管理等方面拥有丰富的经验，总是耐心、细致地与他沟通，“进一步提升了我在工程、项目可持续性和管理等方面的知识和技能”。

为周边社区修路建桥、改善贫困地区基础教育、赞助残疾人体育运动……在项目建设过程中，中广核巴西公司通过多种方式积极履行社会责任。今年5月，项目部科普小组走进当地3所中小学，为学生们讲授清洁能源方面的科普知识，通过绘画活动与学生们互动交流，受到了师生们的广泛欢迎。“我很喜欢你们，我学到了很多风电、太阳能的知识。”新坦基市拉戈阿诺瓦市立学校的小学生脸上洋溢着笑容，表达自己参与科普活动的感受。

近日，中广核巴西公司建设的新坦基市新能源科普教育基地免费向公众开放。近1000平方米的室内展厅陈列着沙盘模型、风机设备等，向公众科普风电等清洁能源知识。

“教育基地的成立具有重要意义。”中国驻巴西大使祝青桥表示，中国企业在实现自身发展的同时，也在经济、社会等各领域积极造福当地，“新坦基风电项目和新能源科普教育基地，是新时代中巴合作加速转型升级的生动写照”。

（本报里约热内卢电）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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