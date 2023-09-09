本报记者 严 瑜

图为8月29日，在2023中国—东盟教育交流周上，参会嘉宾参观工艺作品。

新华社记者 陶 亮摄

应东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科邀请，国务院总理李强于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国—东盟（10+1）领导人会议、第26次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第18届东亚峰会并对印尼进行正式访问。

自2021年中国与东盟建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系以来，双方开启携手打造更为紧密的中国—东盟命运共同体的新篇章，中国与东盟的合作共赢之路越走越坚实、越走越宽广。

经贸合作 加速升温

当地时间9月6日上午，国务院总理李强出席第26次中国—东盟（10+1）领导人会议。会议就“一带一路”倡议同东盟印太展望互利合作发表联合声明，通过《中国—东盟关于深化农业合作的联合声明》《中国—东盟农业绿色发展行动计划（2023—2027）》《中国—东盟关于加强电子商务合作的倡议》《共同推进实施中国—东盟科技创新提升计划的联合倡议》等成果文件，欢迎签署《中国—东盟技术合作协议》，宣布2024年为“中国东盟人文交流年”。

东盟秘书处官网报道称，第26次中国—东盟（10+1）领导人会议探讨了双方未来合作方向，取得了丰硕成果。

柬埔寨《高棉时报》网站报道称，在东盟的战略伙伴中，中国扮演着特殊角色。中国与东盟进行了深层而多元的接触，在经济层面的合作最为突出。

“当前，全球经济增长动力不足，疫情后的经济恢复与发展是各国普遍面临的主要任务。此次举行的第43届东盟峰会聚焦区域经济增长，着力深化东盟内部以及东盟同各方的合作，促进共同发展。在此背景下，中国与东盟深化经贸合作是外界关注的重要议题，具体包括：推进中国—东盟自贸区3.0版谈判；在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下促进区域贸易投资增长与经济复苏；在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新领域加强合作。”中国人民大学国际关系学院教授方长平在接受本报记者采访时分析称。

作为东盟轮值主席国，印尼今年将东盟主题定为“东盟举足轻重：打造经济增长中心”。9月5日，印尼总统佐科在第43届东盟峰会开幕致辞中表示，东盟明确的目标就是成为增长中心，东盟各成员国必须以更加协同、勇敢、快速的方式一起努力。

“如何推动产业转型升级、深化区域经济一体化、加快融入全球价值链，是近年来东盟国家关心的议题。随着中国—东盟自贸区3.0版谈判启动、RCEP对所有签署国全面生效，中国和东盟国家都期待用足用好RCEP政策红利和自贸区经济红利，促进双方经贸往来加速升温。”上海社会科学院国际问题研究所研究员刘阿明向本报记者分析称，除了经贸合作之外，人文交流全方位展开也是中国与东盟关系发展的一个亮点。

俄罗斯卫星社网站引述学者分析称，近段时间，中国与东盟国家之间出现密切的合作态势，合作领域不断拓宽。例如，8月底，首届中国—东盟公共卫生论坛举办，中国—东盟数字教育联盟成立；9月16日至19日，第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会将在广西壮族自治区南宁市举办；中国—东盟互派留学生及文化交流持续开展。

相互尊重 合作共赢

在2021年举行的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国领导人从四个方面全面总结了中国与东盟关系发展的宝贵经验：相互尊重，坚守国际关系基本准则；合作共赢，走和平发展道路；守望相助，践行亲诚惠容理念；包容互鉴，共建开放的区域主义。

自1991年中国与东盟建立对话关系以来，双方合作持续向好发展：从1996年中国成为东盟全面对话伙伴到1997年双方确定建立面向21世纪的睦邻互信伙伴关系，再到2003年建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系以及如今的全面战略伙伴关系，中国与东盟始终是拆不散、离不开的好邻居、好兄弟、好伙伴。

据马来西亚媒体报道，马来西亚总理安瓦尔在第26次中国—东盟（10+1）领导人会议上表示，中国在贸易、投资和安全方面都是“好邻居和好朋友”。《雅加达环球报》等印尼媒体也报道称，东盟和中国一直将彼此的发展视为重要机遇。

方长平认为，近年来，中国与东盟关系走深走实，一个重要原因是双方凝聚共识，互商互谅。“中国始终支持东盟在区域架构中的中心地位，并且尊重东盟作为共同体的完整性、自主权和领导力。在此基础上，中国与东盟从多层面织密双方关系网络，拓展合作领域，在数字经济、绿色经济、蓝色经济等领域挖掘双方合作的新增长点。”方长平说。

自2020年以来，东盟超越欧盟成为中国最大的贸易伙伴，中国则从2009年起连续14年保持东盟第一大贸易伙伴。2022年中国与东盟双边贸易额达9750亿美元，同比增长11.2%，比2013年的4436亿美元扩大了1.2倍。同时，中国与东盟互为重要的投资来源地和目的地。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立直接投资企业超过6500家。

刘阿明认为，中国与东盟关系发展取决于内外两方面因素：“从内因看，中国与东盟地缘相近、人文相通，具有比邻而居的区位优势和互联互通的支撑。同时，双方经贸互补性强，都有强烈的发展诉求和合作需求；从外因看，在国际局势错综复杂、全球经济增长放缓担忧加剧的大背景下，中国与东盟更加重视彼此之间的合作。东盟国家属于高度外向型经济，出口是其重要的经济支柱，而出口中国的各类富有东南亚特色的产品也极大丰富了中国市场。”

中国海关数据显示，今年前8个月，中国与东盟贸易额高达4.11万亿元人民币，同比增长1.6%。中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁日前表示，中国与东盟的经贸合作正在从“面的展开”转入“质的升华”，“中国与东盟关系从来没有像今天这么紧密，中国与东盟关系对中国、东盟的国家发展利益从来没有像今天这么重要。”

潜力巨大 提升信心

当前，中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判，全面提升中国—东盟经贸制度型开放水平。中国—柬埔寨自贸协定生效实施，中国—新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国—东盟东部增长区、澜湄等次区域合作稳步推进，都为区域合作注入强劲动力。

今年是建设更为紧密的中国—东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中国—东盟博览会（简称“东博会”）创办第20个年头。据介绍，即将举行的第20届东博会吸引了超过40个参展国家、近1700家参展企业，东盟展览规模恢复至疫情前水平。商务部副部长李飞表示，办好本届东博会，是推动高水平对外开放的重要举措，也是深化中国—东盟关系的重要抓手。

“未来，借助东博会等一系列平台，在新一轮科技革命推动下，中国与东盟在数字经济、绿色发展、人工智能等新兴领域还有广阔合作空间。”方长平说。

东盟秘书长高金洪认为，中国和东盟经济合作潜力巨大，双方在利用第四次工业革命带来的技术优势的同时，还应大力加强在数字贸易和物流、创业创新、数字人才等关键领域的发展。

新加坡《联合早报》认为，在发达国家市场需求下滑之际，东盟与中国之间更加紧密的联系与合作有助于稳定全球贸易。

“中国与东盟着力打造全面战略伙伴关系，不仅将成为未来地区和平与繁荣之锚，而且践行真正的多边主义，对提升全球经济复苏的信心具有重要的积极作用。”刘阿明说。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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