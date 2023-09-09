原标题：张南高速湖北段即将建成通车

目前，由湖北交投集团投资建设的宣咸高速（湖北宣恩县至咸丰县）正加紧施工。作为张南高速（湖南张家界至四川南充）的组成部分，宣咸高速建成通车后，张南高速湖北段实现全线贯通。张南高速是国家高速公路项目，贯穿武陵山区，是连接湘、鄂、渝、川等中西部省市的重要快速通道。图为9月7日拍摄的宣咸高速路段。

新华社发

(责编：孙红丽、李楠桦)

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