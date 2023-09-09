张南高速湖北段即将建成通车
2023年09月09日08:20 | 来源：光明日报
小字号
原标题：张南高速湖北段即将建成通车
目前，由湖北交投集团投资建设的宣咸高速（湖北宣恩县至咸丰县）正加紧施工。作为张南高速（湖南张家界至四川南充）的组成部分，宣咸高速建成通车后，张南高速湖北段实现全线贯通。张南高速是国家高速公路项目，贯穿武陵山区，是连接湘、鄂、渝、川等中西部省市的重要快速通道。图为9月7日拍摄的宣咸高速路段。
新华社发
(责编：孙红丽、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 五部门：到2025年元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破
- 人民网北京9月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为抢抓机遇引导元宇宙产业健康安全高质量发展，有力支撑制造强国、网络强国和文化强国建设，工业和信息化部、教育部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。 《行动计划》提出，元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，有望通过虚实互促引领下一代互联网发展，加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，支撑建设现代化产业体系。…
- 评论
- 关注