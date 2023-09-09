原标题：我国高端制造业上市公司数量达2021家

中国上市公司协会昨日发布的报告显示，截至9月7日，我国A股制造业上市公司数量达到3537家，占A股全部上市公司总数的67%。其中，高端制造业上市公司数量达到2021家，占A股制造业上市公司总数的57%。

报告指出，近年来，受益于政策支持和我国产业结构转型升级的历史机遇，高端制造业上市公司数量持续增加。半导体、高端机械制造行业蓬勃发展，风电、光伏、储能、交通装备电气化等行业上市公司迎来高速发展。

据上市公司协会统计，2022年我国高端制造业上市公司收入规模达13.16万亿元，过去5年复合增长率为14.97%；实现净利润8750.81亿元，同比增长7.49%，过去5年复合增长率为25.52%。收入及利润规模持续扩大，盈利能力整体有较大提升。

根据报告，我国高端制造业上市公司融资规模维持较高水平，2022年IPO及再融资总规模达到5799亿元，2019年以来高端制造业各类融资数量和规模大幅增长。

报告显示，高端制造业上市公司重视自主研发能力建设，投入强度加速提升。

据统计，2022年高端制造业上市公司研发支出达到7611.49亿元，过去5年复合增长率为22.81%；研发支出占收入的比重由2018年的4.44%上升到2022年的5.78%。同时，高端制造业上市公司的税收贡献也在稳步增加，2022年税收贡献达到2147.98亿元，过去5年复合增长率为10.55%。

据新华社

(责编：孙红丽、李楠桦)

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