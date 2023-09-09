原标题：新华全媒+｜先竞价，再竞绿建、竞配建 上海土拍规则调整

新华社上海9月8日电（郑钧天、陆冠宇）先竞价，再竞绿建和配建，上海市土地交易市场8日发布商品住房用地出让公告，提出在现场竞价环节增加“绿色建筑及超低能耗建筑”“公租房比例”等要求，并增加装配式建筑、可再生能源等高品质建设要求。

9月8日，上海市土地交易市场发布商品住房用地出让公告，共计7幅地块，出让面积约50.14公顷，起始总价约185亿元。值得注意的是，本批次土地出让公告的出让须知中对现场交易会程序、竞报“高品质建设”规则和承诺书等条款作了调整。

上海市土地交易事务中心有关负责人表示，本批次出让的地块，增加了装配式建筑、可再生能源、BIM技术应用、适老化建设、全装修商品住房的装修价格标准，以及“绿色建筑及超低能耗建筑”“公租房比例”等建设条件，力求实现高品质建设。

据介绍，竞买人在现场交易活动中，先竞价格，再竞报“绿色建筑及超低能耗建筑”和“公租房比例”。若仍有多个竞买人接受最高限价和同等竞报条件的，则最终通过摇号确定竞得人。竞买人参加竞买活动，需承诺按竞得的“高品质建设”要求签订出让合同，后续按照合同，接受相关主管部门监管，实施土地全生命周期管理，确保高品质建设要求落地。

上海市规划和自然资源局有关负责人表示，上海已步入住宅建设高质量发展阶段，修改竞拍规则旨在顺应这种趋势。“在地块‘高品质建设’要求的基础上，我们通过先招标后竞价的方式‘好中选优’，进一步引导开发企业提供高质量的城市作品。”上海将以新的规则和管理措施来强化住宅建设高质量发展导向，加强民生保障和公共服务功能，促进住房建设精细化、集约化、绿色化发展。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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