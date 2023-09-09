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外滩大会热议银行数字化 蚂蚁集团金晓龙：银行发展的驱动力正转向数字技术

2023年09月09日09:05 | 来源：中国网科技
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原标题：外滩大会热议银行数字化 蚂蚁集团金晓龙：银行发展的驱动力正转向数字技术

“新技术正在成为银行增长的核心驱动力。能否通过核心技术的升级，打造全新的产品和服务，打开全新的业务空间，成为银行能否在数字化转型中胜出的关键。”

9月8日，在由中国银行业协会指导，网商银行承办的外滩大会银行业数字化论坛上，蚂蚁集团资深副总裁、网商银行董事长金晓龙分享银行业数字化所带来的变化，他表示国内银行的经营理念正在进阶，金融健康度成为数字化转型的终极目标。

图：蚂蚁集团资深副总裁、网商银行董事长金晓龙在外滩大会银行业数字化论坛

金晓龙在现场说道，银行的服务触点向数字世界的各个角落延伸，全线上的业务获得巨大的增长，“十多年前，给一个素未谋面的陌生客户发放贷款，还要保证把贷款收回来，是难以想象的，如今，手机申请、实时到账的小额贷款产品成为了银行的标配。”

据了解，论坛现场由IDC发布的《银行数字科技五大趋势》中3个与AI有关，银行也正加速投入AI技术。IDC分析认为，AI的发展影响深刻影响千行百业，以银行为例，在消费者端，一部手机就是一个银行网点，9成以上业务只需“点一点”。

“银行增长的核心动力也发生着巨大变化，驱动力正在转向数字技术。”金晓龙坦言，“数字化转型前，广撒网、冲规模的粗放式增长是主流。数字化转型后，基于大数据的精准营销、精细管理、精准运营，成为银行机构的升级方向。现在，金融即科技，科技即金融，大模型、云计算、物联网等‘新技术’，成为领先机构的新战场。”

过去，银行的增长更关注财务指标，最关注的是规模、利润。数字化转型推动银行更以客户为中心，客户数量及满意度成为新关注点，客户的使用门槛大幅降低，尤其是过去服务不足的长尾客群得到了更充分的服务。

金晓龙在现场提出，在当前金融服务的覆盖面、充足性、便利性都有了质的提升后，银行服务应该向更加高级的阶段升级。银行的数字化转型，应该始终以客户为中心，关注客户的金融健康，金融服务应该能够促进客户的收支平衡、杠杆合理，在发展时刻给资源，危难时刻给支持，并且让客户具备充足的金融知识与素养。通过技术进步推动金融服务从“有没有”向“够不够”、“好不好”升级，是银行数字化转型的终极目标。

据了解，网商银行是由蚂蚁集团发起成立的互联网银行，通过科技创新驱动业务发展。成立8年，其数字信贷已累计服务超过5000万小微，首创的大山雀卫星遥感风控系统、供应链金融解决方案大雁系统以及百灵智能交互式风控系统，成为人工智能技术在小微金融领域的先行探索。

“中国在银行数字化上已经形成了全球竞争力，随着新一轮人工智能技术革命的到来，金融行业势必迎来全新可能性，对推动金融服务实体经济、促进金融科技创新具有重要意义。”金晓龙表示。

(责编：崔元苑、李源)
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