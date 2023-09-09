新华社北京9月9日电 《中国证券报》9日刊发文章《证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会 出台更多务实管用政策举措 成熟一项推出一项》。文章称，证监会近日召开专家学者和境内外投资者座谈会。证监会表示，下一步将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。

（资料图，新华社发）

会议认为，要坚定对我国经济发展大势的信心，坚定对防范化解房地产风险的信心，坚定对防范化解地方债务风险的信心，坚定对大力发展民营经济的信心。会议强调，促进资本市场高质量发展，推动全面实行股票发行注册制改革走深走实，加大资本市场防假打假力度，促进投融资动态平衡，坚决防止市场大幅波动。

据悉，会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，证监会党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。

会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，以及部分个人投资者代表，就如何看待当前宏观经济形势、活跃资本市场、提振投资者信心畅所欲言，围绕促进资本市场投融资平衡、引入更多中长期资金、进一步规范股份减持、加大现金分红、优化交易机制、严惩上市公司造假、保护中小投资者合法权益等提出了意见建议。

会议认为，7月24日中央政治局会议科学研判当前形势，强调经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我国经济长期向好的基本面没有改变。必须认真领会中央政治局会议精神，增强发展的信心和定力。一是要坚定对我国经济发展大势的信心，准确把握我国经济恢复性增长的趋势和亮点，深刻认识到完成全年增长目标具备坚实基础。二是要坚定对防范化解房地产风险的信心。近期有关部门在“城中村”改造、“平急两用”、保障房统筹建设方面推出了一系列举措，出台了调整存量住房贷款利率、降低最低首付比例、“认房不认贷”等方面实质性利好举措，同时充分运用“因城施策”工具箱，随着这些政策措施的实施，相信会促进房地产市场平稳回升。三是要坚定对防范化解地方债务风险的信心。中央政治局会议强调要制定实施一揽子化债方案。国务院强调要有力有序有效推进重点领域实质性化险，地方债务风险会得到妥善处置和有效治理。四是要坚定对大力发展民营经济的信心。中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，对促进民营经济发展壮大作出新的重大部署，展现出坚持“两个毫不动摇”的坚定决心。随着各有关方面一系列务实举措落地实施，民营经济发展必将迎来更广阔的舞台和更光明的前景。

会议强调，中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，充分体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，要坚持标本兼治、远近结合，进一步解放思想，找准发力点。一是要紧扣实现中国式现代化这条主线，保持战略定力，增强制度自信，坚定不移走好中国特色现代资本市场之路，促进资本市场高质量发展。二是要坚持以改革促发展、促稳定，准确把握注册制改革4年多来市场生态持续净化、市场结构明显优化、内生稳定性不断增强等积极变化，稳步推进全市场、全过程、全链条改革，推动全面实行股票发行注册制改革走深走实。三是坚守监管主责主业，完善资本市场法治供给，加大资本市场防假打假力度，依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为。四是健全资本市场功能，促进投融资动态平衡，着力提升服务科技型企业的精准性，支持民营经济和中小企业发展，稳步扩大资本市场制度型开放，更好促进经济平稳健康运行。五是坚决守住风险底线。当前资本市场风险总体可控，杠杆资金等重点领域风险持续收敛。要树牢底线意识，在发挥好市场自我调节机制作用的同时，加强协同、综合施策，坚决防止市场大幅波动。

会议认为，近一段时间以来，证监会深入贯彻落实中央政治局会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，从投资端、融资端、交易端、改革端等各方面综合施策，会同有关方面研究确定了一揽子政策措施。其中，优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为、调降融资保证金比例、公募基金费率改革、放宽指数基金注册条件、降低最低结算备付金缴纳比例、高质量建设北交所等政策举措已经落地，政策效果正在逐步显现。

会议强调，专家学者、投资管理机构、投资者都是资本市场改革发展的见证者、参与者、推动者，要充分发挥各自优势，积极主动作为，共同促进资本市场高质量发展。一是要立足我国个人投资者数量众多这个最大的国情市情，及时倾听广大投资者的心声，及时回应投资者关切，不断完善投资者合法权益保护的长效机制。二是要围绕建设中国特色现代资本市场这一重大理论和实践课题，在资本市场更好服务高水平科技自立自强、中国特色估值体系建设、塑造良好投资文化等方面加强研究，及时就市场关切的重点热点问题解疑释惑，共同营造良好的资本市场舆论环境。三是要准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立长期投资、价值投资理念，行业机构要敢于、善于逆周期布局，加强专业能力建设，以长期稳定的投资回报赢得广大投资者信任。

(责编：徐婵、杨光宇)

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