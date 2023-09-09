人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会召开座谈会：出台更多务实管用政策举措 成熟一项推出一项

2023年09月09日17:02 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京9月9日电 《中国证券报》9日刊发文章《证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会 出台更多务实管用政策举措 成熟一项推出一项》。文章称，证监会近日召开专家学者和境内外投资者座谈会。证监会表示，下一步将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。

　　（资料图，新华社发）

　　会议认为，要坚定对我国经济发展大势的信心，坚定对防范化解房地产风险的信心，坚定对防范化解地方债务风险的信心，坚定对大力发展民营经济的信心。会议强调，促进资本市场高质量发展，推动全面实行股票发行注册制改革走深走实，加大资本市场防假打假力度，促进投融资动态平衡，坚决防止市场大幅波动。

　　据悉，会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，证监会党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。

　　会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，以及部分个人投资者代表，就如何看待当前宏观经济形势、活跃资本市场、提振投资者信心畅所欲言，围绕促进资本市场投融资平衡、引入更多中长期资金、进一步规范股份减持、加大现金分红、优化交易机制、严惩上市公司造假、保护中小投资者合法权益等提出了意见建议。

　　会议认为，7月24日中央政治局会议科学研判当前形势，强调经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我国经济长期向好的基本面没有改变。必须认真领会中央政治局会议精神，增强发展的信心和定力。一是要坚定对我国经济发展大势的信心，准确把握我国经济恢复性增长的趋势和亮点，深刻认识到完成全年增长目标具备坚实基础。二是要坚定对防范化解房地产风险的信心。近期有关部门在“城中村”改造、“平急两用”、保障房统筹建设方面推出了一系列举措，出台了调整存量住房贷款利率、降低最低首付比例、“认房不认贷”等方面实质性利好举措，同时充分运用“因城施策”工具箱，随着这些政策措施的实施，相信会促进房地产市场平稳回升。三是要坚定对防范化解地方债务风险的信心。中央政治局会议强调要制定实施一揽子化债方案。国务院强调要有力有序有效推进重点领域实质性化险，地方债务风险会得到妥善处置和有效治理。四是要坚定对大力发展民营经济的信心。中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，对促进民营经济发展壮大作出新的重大部署，展现出坚持“两个毫不动摇”的坚定决心。随着各有关方面一系列务实举措落地实施，民营经济发展必将迎来更广阔的舞台和更光明的前景。

　　会议强调，中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，充分体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，要坚持标本兼治、远近结合，进一步解放思想，找准发力点。一是要紧扣实现中国式现代化这条主线，保持战略定力，增强制度自信，坚定不移走好中国特色现代资本市场之路，促进资本市场高质量发展。二是要坚持以改革促发展、促稳定，准确把握注册制改革4年多来市场生态持续净化、市场结构明显优化、内生稳定性不断增强等积极变化，稳步推进全市场、全过程、全链条改革，推动全面实行股票发行注册制改革走深走实。三是坚守监管主责主业，完善资本市场法治供给，加大资本市场防假打假力度，依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为。四是健全资本市场功能，促进投融资动态平衡，着力提升服务科技型企业的精准性，支持民营经济和中小企业发展，稳步扩大资本市场制度型开放，更好促进经济平稳健康运行。五是坚决守住风险底线。当前资本市场风险总体可控，杠杆资金等重点领域风险持续收敛。要树牢底线意识，在发挥好市场自我调节机制作用的同时，加强协同、综合施策，坚决防止市场大幅波动。

　　会议认为，近一段时间以来，证监会深入贯彻落实中央政治局会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，从投资端、融资端、交易端、改革端等各方面综合施策，会同有关方面研究确定了一揽子政策措施。其中，优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为、调降融资保证金比例、公募基金费率改革、放宽指数基金注册条件、降低最低结算备付金缴纳比例、高质量建设北交所等政策举措已经落地，政策效果正在逐步显现。

　　会议强调，专家学者、投资管理机构、投资者都是资本市场改革发展的见证者、参与者、推动者，要充分发挥各自优势，积极主动作为，共同促进资本市场高质量发展。一是要立足我国个人投资者数量众多这个最大的国情市情，及时倾听广大投资者的心声，及时回应投资者关切，不断完善投资者合法权益保护的长效机制。二是要围绕建设中国特色现代资本市场这一重大理论和实践课题，在资本市场更好服务高水平科技自立自强、中国特色估值体系建设、塑造良好投资文化等方面加强研究，及时就市场关切的重点热点问题解疑释惑，共同营造良好的资本市场舆论环境。三是要准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立长期投资、价值投资理念，行业机构要敢于、善于逆周期布局，加强专业能力建设，以长期稳定的投资回报赢得广大投资者信任。

(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
知创未来 沉浸式打卡这场设计博览会
　　人民网无锡9月9日电 （记者任妍）9月9日，第十八届中国（无锡）国际设计博览会正式开幕，作为我国知识产权领域唯一以设计为主题的综合性、国际性展会，中国（无锡）国际设计博览会自2000年以来已成功举办17届，共吸引超10000家企业参展、100多万相关领域观众到会参观洽谈。 记者了解到，本届设博会主题为“凝心聚智 知创未来”。…
2023中国新能源汽车零部件交易会将于9月22日在湖北十堰举行
　　人民网北京9月9日电 （记者栗翘楚）近日，记者从2023中国新能源汽车零部件交易会新闻发布会上获悉，由中国机电产品进出口商会主办，湖北省经信厅、湖北省商务厅、十堰市人民政府、东风汽车集团有限公司作为支持的2023中国新能源汽车零部件交易会（以下简称“交易会”）将于9月22日至24日在湖北省十堰市举办。该活动主题为“新汽车、新生态、新价值”，交易会期间将举办开幕式暨十堰市汽车产业项目集中签约仪式、新能源整车及零部件展览、汽车零部件外贸出口对接会、新赛道上的供应链重组对接会、成果发布表彰会暨企业联盟揭牌等活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部