人民网北京9月9日电 （记者栗翘楚）近日，记者从2023中国新能源汽车零部件交易会新闻发布会上获悉，由中国机电产品进出口商会主办，湖北省经信厅、湖北省商务厅、十堰市人民政府、东风汽车集团有限公司作为支持的2023中国新能源汽车零部件交易会（以下简称“交易会”）将于9月22日至24日在湖北省十堰市举办。该活动主题为“新汽车、新生态、新价值”，交易会期间将举办开幕式暨十堰市汽车产业项目集中签约仪式、新能源整车及零部件展览、汽车零部件外贸出口对接会、新赛道上的供应链重组对接会、成果发布表彰会暨企业联盟揭牌等活动。

此外，交易会期间，中国电动汽车百人会将在湖北十堰召开首届汽车新生态发展大会，重点围绕汽车零部件、后市场等领域深度对话。

中国机电产品进出口商会副会长在发布会上表示，当前，十堰正围绕“绿色低碳发展示范区”建设目标，以新能源与智能网联为主攻方向，加快商用车正向开发，推动零部件从结构件向功能件转型，着力打造零部件全配套、电动车强链条、商用车全系列、专用车多品种的下一代汽车产业生态圈。交易会迄今已成功举办13届，从最初的展销十堰汽车汽配商品，逐步升级为构建汽车全产业链信息共享、技术交流、招商引资的重要渠道和平台，经过十堰市多年精心培育，交易会已成为全国汽车汽配行业极具影响力的专业盛会。

十堰市委常委、副市长张澍表示，近年来，十堰市积极应对汽车产业重构洗牌和“五化”转型，推动搭建供应链、重构产业链、提升价值链，十堰新能源汽车产业发展呈现“三个加快”强劲势头：

产业规模加快壮大，成功培育新能源汽车生产企业8家，拥有各类新能源汽车公告244个，今年1-7月，累计生产新能源汽车6.37万辆，同比增长24.8%，占湖北省的35.6%；产业配套加快完善，本地传统企业积极转型发展新能源零部件，一批补短板招商项目加快建成投产；产业生态加快优化，支持政策、引导资金、项目服务不断向新能源汽车领域聚集，建成国家级汽车零部件检验检测中心，谋划参与湖北省首家汽车产业供应链平台，设立十堰新动能、湖北车百、深高投等汽车产业基金18.8亿元。

张澍表示，下一步，十堰将锚定绿色低碳发展示范区建设目标，加快产业内生性发展，紧扣“龙头、链条、集群”，加快整车、零部件、后市场三位一体全面发展，围绕做强整车提升竞争力、做大配套提升支撑力、做精服务提升带动力、做好出口提升推动力，强化延链补链强链，强化研发、制造、服务协同推进，强化汽车、能源、交通、信息、网络一体推进，强化技术和人才支撑，推动形成创新链、资金链、人才链、产业链融合发展的产业生态体系，全力推动汽车产业集群高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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