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市场监管总局：惩治严重违法失信行为 已有770余户经营主体列入黑名单

2023年09月09日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局决定自2023年6月至12月开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动，截至8月底，累计列入严重违法失信名单770余户。

市场监管总局相关负责人表示，各地市场监管部门聚焦各类信用高风险企业，强化部门协作，重点排查3万余件严重违法失信案件线索。在食品药品安全、质量安全、严重破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序等领域，紧盯群众高度关注、社会影响大、危害后果严重的大案要案，集中查处一批严重违法失信案件，提升信用监管威慑力，净化了市场环境。

上述负责人表示，强化失信联合惩戒，将严重违法失信名单信息作为行政许可、资质、资格等审查的重要考量因素，依法严格监管。同时，加强与发展改革、税务、人民银行等部门信息共享，推进联合惩戒措施落实落地。

据悉，市场监管总局还在门户网站开设经营主体严重违法失信行为专项治理行动专栏，集中宣传各地专项行动进展，公开曝光典型案例，宣传推广典型经验。截至8月底，累计公示“屡禁不止、屡罚不改”经营主体70余户，各地集中曝光严重违法失信名单典型案例40余件，实现“查处一案、警示一批、教育一片”的社会效果。

(责编：孙红丽、高雷)
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