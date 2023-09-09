人民网 黄盛

在郑州商品交易所，白糖“保险+期货”正在稳定开展，提升了糖料蔗种植户的收入，有力支持了乡村振兴工作。

在大连商品交易所，生猪“保险+期货”项目，为多地农户带去保险保障。

在上海期货交易所，橡胶“保险+期货”利用险种优势减少价格波动对胶农的影响、提高橡胶产出收益，有效解决胶农因橡胶价格下跌致贫的风险……

近年来，农产品期货、期权不断增多，农产品价格风险管理、农户收益保障备受关注。由此应运而生的金融创新服务模式“保险+期货”，在政策的引导支持下，在期货交易所、保险公司、期货公司、涉农企业和合作社等的共同创新下，为农户或涉农企业提供价格下跌保险服务，发挥出多层次资本市场支农作用。

创新“保险+期货”模式

作为一种创新型农产品价格风险管理业务，“保险+期货”的业务模式是农业经营者向保险公司购买基于农产品期货价格开发的目标价格保险产品，保险公司又通过场外看跌期权为承保标的进行“再保险”操作，以对冲价格下跌带来的赔付风险，并将养殖户面临的跌价风险以保险产品的形式转移到期货市场，形成风险逐级传递与化解的农业风险分散机制。

“保险+期货”自创新之初，受到政策的支持。自 2016 年以来， 中央一号文件已经连续8 年提及“保险 + 期货”，相关要求也从稳步扩大相关试点过渡到优化完善落地模式。

2016-2023年中央一号文件关于“保险+期货”的政策部署。 制表：王鼎伦 资料来源：新华社、中国政府网

证监会副主席方星海日前在中国期货业协会第六次会员大会上表示，“保险+期货”有效服务中小农户。基于我国大国小农基本国情，发挥期货专业优势，助力农产品价格波动风险管理，为农民稳收增收。五年来，期货行业累计开展“保险+期货”项目5253个，累计承保现货价值1334.6亿元，覆盖全国31个省的1220县（市），惠及530多万农户、3006个农业合作社、1433个家庭农场、2325个农业企业，实现赔付42.5亿元，为促进乡村振兴和农业现代化建设贡献了期货力量。

“‘保险+期货’是2015年以来期货交易所、期货公司和保险公司跨界服务三农的新模式，即‘农业保险+农产品期货’模式，主要用于防控农产品价格风险，拥有时效性强、公允性高、风险转移有效的特点。”中国人寿财险云南省分公司党委委员、副总经理杨莉玲向人民网财经表示，从农户的角度来看，自然风险带来的基本物化成本保障已经通过不同种类的农险产品解决了，但市场风险特别是价格风险的保障还有所欠缺，但农户有规避价格风险的诉求；就主要依托政策性财政补贴支持的农险自身而言，云南的农险发展还需要撬动更多的金融版块参与进来，更好地为农户提供保障；再加上，伴随着巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，期货机构也在不断优化资源配置，在寻找新的金融服务模式来保障农民收入、服务初级农产品保供稳价、助力乡村产业高质量发展，因此“保险+期货”不断从试点走向优化。

“小投入”撬动“大保障”

在云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，西临缅甸的边境村——勐马镇勐啊村，因橡胶而出名。村里近60岁的相安嫩，带领着村民一共种植了300多亩橡胶。2022年因多种原因，橡胶期货价格跌至8.6元一公斤，相安嫩和村民们的收入受到了巨大影响。好在相安嫩之前购买了中国人寿财险云南省分公司的“保险+期货”项目，使得她每亩橡胶获得了37元的赔付，大大降低了损失。

据杨莉玲介绍，中国人寿财险云南省分公司从2017年开始承办了橡胶“保险+期货”项目，利用险种优势来减少价格波动对胶农的影响、提高橡胶产出收益，缓解胶农因橡胶价格下跌致贫的风险。截至目前，该项目已为3.6万户次农户提供了6.61亿元的风险保障，累计赔付952万元。

勐马镇勐啊村胶农正在割胶。人民网 黄盛摄

不仅橡胶“保险+期货”，据人民网财经了解，针对孟连县、景谷县、澜沧县、广南县等县域的糖料蔗种植户，中国人寿财险云南省分公司自2020年与光大期货、中信建投期货、东海期货等多个公司开展白糖“保险+期货”业务合作，提升了当地糖料蔗种植户的收入，到今年7月底共为3.2万户次农户提供了16.18亿元的风险保障，累计赔款1537万元。

2021年1月，针对大连商品交易所正式挂牌交易生猪期货，中国人寿财险云南省分公司分别在曲靖、昭通、普洱、文山、怒江、迪庆、楚雄开展了生猪“保险+期货”项目，为当地农户带去保险保障。截至2023年7月底，已为1997户次农户提供了2.95亿元的风险保障，累计赔款1738万元。

业内人士对此表示，“保险 + 期货”的模式，既有保险金行业与有期货行业的参与创新，也有农户的内在需求，，其所涉及农产品种类日益增多，覆盖区域不断扩大，在风险管理和收入保障方面逐步取得显著效果。

针对进一步发挥多层次资本市场中“保险 + 期货”的支农作用，中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心教授安毅认为，要在以往“保险+期货”模式的基础上，进一步优化“保险+期货”的内部结构，加强保险方价格保险、收入保险等发挥托底作用的产品，与衍生品市场中期货、期权的联动，将期货及衍生工具的价格发现和风险管理的功能真正嵌入乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果之中。同时，要加强“保险+期货”可持续性与常态化研究，精准把握事情的难点、重点，以此来引导努力方向，减少政策推广的阻力，扩大补贴范围和方式，实现1+1+1>N的效果。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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