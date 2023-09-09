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活跃城乡市场传递丰收喜悦 2023年中国农民丰收节金秋消费季启动

2023年09月09日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者李栋）8日，由农业农村部、商务部、中央广播电视总台、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社联合发起的2023年中国农民丰收节金秋消费季活动在北京启动。

据了解，2018年以来，金秋消费季已成功举办5届，累计带动农产品销售超800亿元。

农业农村部相关负责人表示，金秋消费季是中国农民丰收节组织指导委员会指导的重点活动，旨在搭建产销对接平台，宣传推介农业品牌，促进优质农产品消费。

据悉，此次金秋消费季活动将持续3个月，预计吸引50多万商家参与。“多家电商企业将举办农产品购物节、国产大豆专题促消费等活动，通过发放消费券、打折让利、流量倾斜等方式，吸引广大城乡居民购买农产品，活跃城乡消费市场，传递丰收节日喜庆。”该负责人说。

在不久前举行的2023年中国农民丰收节新闻发布会上，中国农民丰收节组委会办公室主任、农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，突出活跃消费是今年丰收节重点突出五方面之一。

唐珂介绍说，今年丰收节将继续组织金秋消费季活动，引导电商平台、商超物流企业、行业协会等主体广泛参与，开展多层次、多元化的促消费活动。启动“菜篮子”产品暨品牌农产品消费促进行动，支持主产区在大中城市开展丰富多彩的专题促销、集中采购活动。旨在全面展示我国粮食和重要农产品丰收景象、和美乡村美丽画卷、农民生活幸福图景，讲好丰收故事、农民故事、乡村故事，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国助力加油。

此外，活动现场发布了《中国农民丰收节惠农助农倡议书》，通过设置脱贫地区产销对接专区、北京特色农产品等展区，组织电商企业开展助农直播活动，采取线上线下等多种形式助力农产品消费。

(责编：孙红丽、高雷)
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