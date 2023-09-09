新华社北京9月9日电 题：CPI同比由降转涨 释放经济运行回暖信号——解读8月份物价数据

新华社记者魏玉坤、刘金辉

国家统计局9日发布的数据显示，8月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比由上月下降0.3%转为上涨0.1%；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。物价同比涨幅转正，释放经济运行回暖信号。

“8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。统计数据显示，8月份，食品价格同比下降1.7%，降幅与上月相同；环比由上月下降1%转为上涨0.5%。

董莉娟分析，8月份，受部分地区极端天气影响调运、养殖户压栏惜售及中央储备猪肉收储支撑市场信心等因素影响，猪肉价格环比由上月持平转为上涨11.4%；夏季蛋鸡产蛋率下降，加之临近开学及中秋消费需求有所增加，鸡蛋价格环比由上月下降0.9%转为上涨8.3%；鲜果供给充足，价格环比下降4.4%，降幅比上月收窄0.7个百分点。

猪肉价格在食品价格中占有较高比重。针对未来猪肉价格走势，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示，预计下半年我国猪肉供需总体平衡，供给和需求均将季节性增长，生猪价格整体走势可能呈现季节性回升。

8月份正值暑期，旅游、宾馆住宿等服务消费持续恢复。统计数据显示，8月份服务价格同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.1%，其中宾馆住宿和旅游价格环比分别上涨1.8%和1.4%。

据测算，8月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%。“今年以来，我国核心CPI同比涨幅一直处于1%左右的区间波动，这表明我国居民消费价格虽结构上有所分化但总体保持稳定。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

业内人士分析，作为宏观经济运行的重要指标，CPI同比由降转涨，表明我国政策效应持续显现，经济循环不断畅通，供求关系明显改善，经济回升向好动力增强。

围绕家居、汽车等重点领域，商务部等部门陆续出台多项促消费政策；湖南发布恢复和扩大消费20条举措、北京发放总规模超1亿元的新一批“京彩·绿色”消费券；重点电商平台如美团买菜针对市场需求变化及时增加应季生鲜食品供应，根据地区消费市场情况调配人力，满足市民即时配送需求……近期，各方从供需双侧发力，推动消费需求回暖，保障物价平稳运行。

“下阶段，随着经济恢复向好，市场需求持续扩大，供求关系有望逐步改善，加之上年同期高基数的影响逐步消除，CPI同比涨幅将逐步回到合理水平。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

CPI运行向好，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）运行也延续积极态势。8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI同比下降3%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，今年以来首次转正。

具体来看，8月份，受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格环比上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格环比上涨5.4%。金属相关行业需求有所改善，有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨0.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨0.1%。

王立坤表示，从主要大宗商品价格走势看，受全球需求不足影响，下半年能源、黑色金属价格或将保持在当前水平，而去年同期这两类商品价格呈下跌趋势，意味着同比基数逐步下降。预计下半年PPI同比降幅或将继续收窄，中下游制造业企业营收将持续改善，工业运行有望保持总体平稳。

近期有关部门陆续发布的经济数据传递更多积极信号。8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）升至49.7%、中国大宗商品指数升至102.7%、中国电商物流指数升至111.1点，经济回升向好势头明显。期货交易规模保持增长态势，8月份全国期货市场成交量和成交额同比分别增长47.76%、23.49%。

毕马威日前发布的2023年三季度《中国经济观察》报告看好中国经济的增长前景，指出消费对经济拉动作用将继续增强，创新动能将持续赋能经济增长，中国经济2023年有望实现5.5%的增长。

“综合来看，尽管面临压力和挑战，但经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。”付凌晖说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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