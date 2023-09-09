新华社南京9月9日电 题：以绿色创未来——从2023国际能源变革论坛看能源应用新进展

新华社记者杨绍功、戴小河

全程使用绿电的大型会议如何供能，能源格局转变将带来什么机遇，新能源的应用有何新前景？近期在江苏苏州举办的2023国际能源变革论坛，为人们带来了关于绿色能源生产消费的新进展。

全绿电，更高效

走进2023国际能源变革论坛的举办地苏州国际会议酒店，记者感受到凉爽的空调风将中外与会嘉宾同室外闷热的空气隔开了。听说此次会议将全程使用绿电，不少嘉宾惊讶之余希望一探究竟。

苏州市发改委相关负责人徐鸣涛向人们介绍，此次论坛通过跨区域绿电交易机制，从河北张家口光伏发电项目购买了360张绿证，相当于36万千瓦时电力，实现了“零碳办会”。

“虽然给人们带来的感受一样，但用绿电和用常规电有质的区别。”负责会议现场供电保障的国网苏州市相城区供电公司副总经理戴嘉昶说，36万千瓦时绿电可减排二氧化碳298吨。

不仅使用绿电，还要提高能效。论坛场馆的冷热电气都由国际会议中心能源站统一供给。这样集中供能的能源站在苏州的新城建设中正大规模应用。能源站减少化石燃料使用，采用高能效比的集中制冷热设备和方案，避免了热岛效应，将能源利用效率提升30%以上。

行业人士表示，不仅是零碳办会，随着绿电生产消费规模不断扩大、交易机制不断完善，“绿电港口”“零碳小区”甚至“零碳城市”都在加快落地，让我们的生活更加低碳环保。

新格局，新潜力

论坛的展览上，来自全球多个城市的能源转型案例引人注目。参观中，外国嘉宾对中国城市在绿色能源生产、调度和使用方面的创造和成效表达了肯定。专家认为，这背后是中国能源格局的转变。

国家能源局有关负责人在会上透露，目前中国已经建成全球规模最大的电力供应系统和清洁发电体系。其中，水电、风电、光伏、生物质发电和在建核电规模已多年位居世界第一。截至今年上半年，中国累计发电装机总量达到27.1亿千瓦，其中可再生能源装机量达到13.22亿千瓦，历史性地超过煤电装机量。

世界经济论坛大中华区主席陈黎明认为，中国的能源版图已经发生深刻变化，可再生能源和新能源的潜力将在这里得到更快释放。中国在可再生能源投资和产能建设上领先，得益于成熟的国内供应链以及对于电动汽车、能源储存等产业的培育。

会场外的长江之畔，太仓港国际集装箱码头，又一批新能源汽车即将通过专用框架运输方式出口，显示着新能源应用产业的成果。据介绍，上半年，太仓港整车出口量达17万辆，创下历史新高，而下半年仍有较大的增长空间。

强制造，新应用

一台水深超100米、离岸距离超百公里的漂浮式海上风机模型在展会中受到关注。这种风机可以承受极端恶劣的环境，年发电量可达2200万千瓦时，减少二氧化碳排放2.2万吨，已成为中国建设海上风电场的利器。

记者采访发现，从装备制造到智能化管理，能源领域软硬件的提升正推动我国新能源生产和应用的多元化。

作为江苏用能第一大市，苏州为实现有序用电打造了一座无形的零碳智慧电厂：从路边的充电桩到工厂房顶的分布式光伏都被纳入其中并接入调度系统，可以实现有效能源负荷分担与共享。目前，该智慧电厂最大可调“出力”和最大用电负荷分别约为20万千瓦和81万千瓦，相当于数万个普通家庭的用电负荷。

技术新突破是能源变革的重要支撑。一次加氢10分钟续航500公里，零下30摄氏度也能顺畅运行……这是北京冬奥会氢能公交创造的成绩。提供车载供氢系统的江苏国富氢能技术装备股份有限公司负责人表示，氢能应用的关键技术装备研发正酝酿新突破，将加速氢能应用普及。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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