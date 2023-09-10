原标题：8月CPI由降转涨

本报北京9月9日电（记者董蓓）国家统计局9日发布的数据显示，8月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.2%，农村下降0.2%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨1.3%。1至8月平均，CPI比上年同期上涨0.5%。

8月份，CPI环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出，8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。

8月份，食品价格环比由上月下降1.0%转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点。“食品中，受部分地区极端天气影响调运、养殖户压栏惜售及中央储备猪肉收储支撑市场信心等因素影响，猪肉价格由上月持平转为上涨11.4%。”董莉娟分析指出，夏季蛋鸡产蛋率下降，加之临近开学及中秋消费需求有所增加，鸡蛋价格由上月下降0.9%转为上涨8.3%；鲜果供给充足，价格下降4.4%，降幅比上月收窄0.7个百分点。非食品中，受国际原油价格波动影响，国内汽油价格上涨4.9%；受暑期出行影响，宾馆住宿和旅游价格分别上涨1.8%和1.4%。

从同比看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.1%。食品价格同比下降1.7%，降幅与上月相同。食品中，猪肉价格下降17.9%，降幅比上月收窄8.1个百分点；鲜菜、牛肉和羊肉价格分别下降3.3%、4.9%和4.6%，降幅均有扩大；薯类、鸡蛋和鲜果价格分别上涨6.5%、3.0%和1.3%。非食品价格由上月持平转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.41个百分点。

8月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%。董莉娟表示，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

据测算，8月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅保持稳定。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖认为，下阶段，随着经济恢复向好，市场需求持续扩大，加之上年同期高基数的影响逐步消除，CPI同比涨幅将逐步回到合理水平。

(责编：郝帅、杨迪)

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