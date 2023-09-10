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科技推动力助力养鱼实现新模式 数字渔业应用前景广阔

2023年09月10日08:44 | 来源：央视网
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原标题：科技推动力助力养鱼实现新模式 数字渔业应用前景广阔

央视网消息：除了各种农作物生长旺盛、陆续进入收获期，其实，最近的水产养殖也是频频登上热搜。《新闻直播间》特别策划——《科技推动力》，今天(9月9日)带您去探访数字养鱼新模式、“海虾淡养”新招式，还有二氧化碳合成淀粉的新平台，一起来看新闻背后的科学和技术会让我们的生活有哪些改变？

总台记者 朱睿祺：你知道吗？现在通过手机App，点点屏幕就能完成“增氧”“喂食”等日常养殖作业啦。这些功能的背后靠的就是物联网技术。传感器帮渔民拥有了一双“千里眼”。这样一池的水里大概有6000条鱼，实现低排放的自循环绿色养殖。

总台记者 伊力都斯：你知道吗？全世界离海洋最远的新疆迎来了“海鲜”大丰收。网友说，新疆产的海鲜是真正的“新鲜”。

手机App在手 点点屏幕完成喂食增氧

手机就能监测水中含氧量，点点手机就能增氧、喂鱼；养鱼不一定非要挖鱼塘，可以在岸上养，养殖污水还可以自清洁。物联网技术的广泛使用，让一些鱼场实现了高效养鱼。下面，让记者带咱们去看看。

总台记者 朱睿祺：你知道吗？现在通过手机App，点点屏幕就能完成“增氧”“喂食”等日常养殖作业。在这边我给大家演示一下，比如说目前屏幕里出现的就是我旁边这个水池的温度，在29.6℃，水中的溶氧在3.8mg/L。如果我想要增加水中的含氧量，就可以点击这个开关，点击启动，大家看，我身后这个增氧机就已经开始工作了。

刚刚我们操作的这一系列靠的就是物联网技术。什么是物联网技术？简单来说，物联网就是互联网和传感器织成的一张超级“信息网”，实时联结万事万物。大家看到鱼塘中那块不起眼的漂浮物了吗？那就是溶解氧传感器，传感器的探头可以实时监测水质，并将水体含氧量、水温等关键数据反馈到后台。一旦传感器探测到水体含氧量降到2.5mg/L以下，鱼群极有可能发生缺氧死亡的时候，系统就会自动触发水中的增氧装置，提高水体含氧量。可以说，这个传感器帮渔民拥有了一双“千里眼”，随时随地可以在手机上了解鱼池情况。这样一来，渔民就不需要全天候守塘、巡塘，也不会盲目长时间大规模开启增氧机，造成人力物力的浪费。

此外，如果鱼塘安装了智能化投料机，在设置好喂食量和喂食时间以后，饲料就会定时定量通过装置喷洒到水面，不到现场也能轻松喂好鱼。

据统计，采用新技术以后，鱼类浮头死亡率已经从过去的5%降低到了现在的0.1%。在物联网装备的帮助下，更多的农户愿意尝试高密度养殖，现在，平均亩产量也实现了10%—20%的增产。

我现在所在的地方是浙江湖州和睦村的一个数字生态渔仓，大家看我身后有很多这样的鱼池，这样一个鱼池占地28平方米左右，平均蓄水量大概在30立方米左右，而就在这30立方米的水里生存着近3000斤鱼。什么概念呢？以我们这一池的加州鲈鱼为例，平均一条鱼的重量大概在5两左右，也就是说这样一池的水里大概有6000条鱼，相当于传统水塘养殖一亩的量。

我们知道养鱼先养水，水质的要求对养鱼来说非常重要。而这么多鱼生活在水池中，它们产生的排泄物，包括水中的一些杂质都会对水体造成污染，那要怎么处理呢？大家看我手边正在喷水的装置，我们把手放在这里可以明显感觉到一股推力。在沿边的几个推水装置共同作用下，整个水池的水就可以这样缓慢地形成一个移动的漩涡，整个水中的杂质就会随着水流聚集到水池中间，通过中间的这根排污管排到污水处理器中。

外围的沉积池分三级过滤程序，通过水生植物、微生物和过滤砖等净化手段实现养殖污水自清洁，净化后的水还能再次成为养殖用水，沉积的淤泥还可以变成优质肥料，实现低排放的自循环绿色养殖。

总台记者 朱睿祺：养鱼，从以前只能凭经验到现在用一部手机就能实现科学管理，物联网等科技成果的应用打破了传统渔业养殖的瓶颈，让农户好养鱼的同时也养好了鱼。在湖州的“未来农场”，工作人员还在积极探索新型养殖方式的更多可能，相信在不远的将来，岸上渔仓、无人渔场等数字渔业应用会有更广阔的前景。

(责编：郝帅、杨迪)
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