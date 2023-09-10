原标题：科技赋能助力渔业丰收 新疆尼勒克县实现养殖智能化、加工数字化

央视网消息：在新疆伊犁尼勒克县，来自天山山脉的冰雪融水水质纯净冷凉，富含溶解氧，为三文鱼的生长创造了有利条件，科技赋能更让三文鱼有了高品质的保障。这尾来自天山深处的三文鱼到底是怎么养殖的？我们一起来看看。

这湾天山深处的碧蓝水面就是新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县的三文鱼养殖基地，水面上这一个个巨大的圆圈就是当地的大型生态环保网箱。而工人们正忙着用自主研发并取得专利的远距离智能投饵系统给鱼喂食。这个系统可以通过对水温、水溶氧、鱼体总量的统计，科学合理地计算出投喂量，实现精准投撒，大大节约了人力。

新疆伊犁州尼勒克县三文鱼养殖基地成鱼组负责人 沙比·沙都阿卡斯：调整好它的公斤数、风速、下料速度，然后调成自动，一键启动，这个鱼吃食就均匀了，不像人工撒一会儿撒多了、一会儿撒少了，没有那种情况。

三文鱼分为鲑科鲑属与鲑科鳟属，它不是特指某一种鱼，而是鲑鱼和鳟鱼的统称，三文鱼只能在低温水域中繁衍生长，属于冷水鱼。养殖三文鱼主要有大西洋鲑、王鲑、虹鳟、银鳟等品种，而新疆伊犁州尼勒克县养殖的三文鱼分类是三倍体虹鳟，在国际上有着悠久的养殖历史。这些鱼类对生存水质有非常高的要求，略有污染就无法生存，因此，这些水下清污机器人就派上用场了，它搭载的声呐成像系统、光学摄像机能够在水下识别地形、保障通行，并准确识别清理污物。

在养殖基地的繁育中心，鱼卵孵化养殖到一定程度，就要按大小把不同规格的鱼分配到不同的网箱里养殖，便于更科学精准地进行管理，这种分级计数平台的应用改变了原来人工挑选的方式，让生产更加高效科学。

为了打破国外技术壁垒，养殖基地通过数字渔业发展，不断攻克技术难题，取得58项技术专利，实现智能化养殖、数字化生产加工。

随着新疆交通、物流的快速发展，这一尾尾三文鱼从生产基地到老百姓的餐桌实现了全程冷链，快速到达。到今年年底，新疆尼勒克县三文鱼养殖基地将实现6000吨的量产目标。

(责编：郝帅、杨迪)

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