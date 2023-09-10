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天山雪水养出南美白对虾 新疆产“海鲜”真正“新鲜”

2023年09月10日08:45 | 来源：央视网
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原标题：天山雪水养出南美白对虾 新疆产“海鲜”真正“新鲜”

央视网消息：最近，新疆“海鲜”丰收的话题频频登上了网络热点，网友都说，新疆产的“海鲜”应该叫真正的“新鲜”。大家都好奇，新疆地处西北内陆干旱区域，怎么养出人们印象中沿海、沿湖地带才有的“虾兵蟹将”？用了什么“新招儿”？我们的记者来到南疆阿克苏的一个南美白对虾养殖基地，看看他们是怎么做到的。

总台记者 伊力都斯：这里是地处新疆塔克拉玛干沙漠西北边缘阿克苏市的一个“海鲜”养殖基地。你知道吗，全世界离海洋最远的新疆迎来了“海鲜”大丰收，眼下正是鲜虾上市的时节。新疆的“海鲜”是怎么养殖的？今天我就带你探访新疆阿克苏市南美白对虾养殖基地。

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：这两个塘子占地16亩，水是来自天山的雪水，现在看上去水面很平静，但是到了丰收的季节，现在已经上市了，我邀请你体验一下我们的渔民生活。

总台记者 伊力都斯：现在养殖的南美白对虾虾苗来自哪里？

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：这个虾苗是从海南引进的。

总台记者 伊力都斯：据我了解，南美白对虾属于热带虾类，在养殖过程中需要注意哪些？

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：这就是我们“海虾淡养”的虾池。

总台记者 伊力都斯：“海虾淡养”是什么样的养殖方式，有什么难点吗？

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：“海虾淡养”顾名思义就是海产品在淡水内养殖。技术要求这块有难点，难点在于让海虾适应新疆的淡水环境。这个淡化池是这个塘子里面一个单独的池子，它是一个独立的环境，把这个池子里的水调成接近海水的水环境。虾苗引进来之后，我们第一时间放在(淡化池里类似)海水的环境里进行养殖，从第二天开始就每天定时定量地加入新疆阿克苏本地的淡水，逐渐把海水每天的盐度降下来，让虾苗适应本地的环境。经过七天到十天每天加淡水，让这个淡化池中的水环境和大塘里的水环境相似以后，我们就可以把虾苗放进大塘里养殖了。

总台记者 伊力都斯：现在这个大塘里的水是纯淡水还是有一点盐分？

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：阿克苏本地的水自带了一点盐分。

总台记者 伊力都斯：一般南美白对虾适应多少摄氏度的水温？

阿克苏市润泽养殖基地负责人 周京森：一般南美白对虾适应的水温在25℃左右，在水温低于18℃之后，就不适合对虾的生长了。淡化过程结束，虾苗进入大塘之后，我们每天要监测水塘的温度、溶氧、pH值、氨氮以及亚硝酸盐的水环境。

总台记者 伊力都斯：观众朋友们你们看，这是新疆养殖的南美白对虾，作为新疆人我也是第一次在家乡看到这么大的南美白对虾。大家可以看到，这些南美白对虾在篮子里活蹦乱跳、晶莹剔透，个头还挺大的。

总台记者 伊力都斯：包括阿克苏在内，新疆还有很多这样的养殖基地，都是充分利用和改造了盐碱地来养殖适合的水产。网友也说了，新疆产的“海鲜”是真正的“新鲜”，快到中秋节了，大家一起来尝尝吧。

(责编：郝帅、杨迪)
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