原标题：秋月梨迎丰收品质优 多举措助力大梨走出国门

央视网消息：山东莱西市是山东大梨主产区之一，眼下当地4万多亩秋月梨进入采摘期，我们一起去看看。

在莱西市日庄镇岱墅村的秋月梨种植基地，秋月梨缀满枝头，果香四溢。村民张均湖种植秋月梨有五六年了，他种植的秋月梨已经被合作社全部预订了。

山东莱西市日庄镇岱墅村村民 张均湖：今年这个价格比去年价格(每斤)能高个1.2元到1.3元，产量都挺好，价格也都挺好，今年一亩地能纯收入2.5万元。

在当地一家合作社，记者看到，工人们正在分拣果子，套袋装箱，这些秋月梨将销往全国各地。

山东莱西市日庄镇副镇长 孙小惠：今年我们根据农户和市场的需求，开通了线上线下的销售模式，同时协调海关、商务等部门帮助部分企业和合作社新增了出口资质，助力我们的大梨走出国门，预计今年的产值会达到4亿元左右。

(责编：郝帅、杨迪)

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