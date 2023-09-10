建三江在科技增产提质上下功夫 为中国饭碗里装上更多优质粮
2023年09月10日08:46 | 来源：央视网
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原标题：建三江在科技增产提质上下功夫 为中国饭碗里装上更多优质粮
央视网消息：提起黑龙江的粮食生产，一定离不开建三江。建三江每年生产粮食140亿斤左右，手握北大荒核心基地的生产能力，建三江人也开始在科技增产提质上下功夫。
辽阔的三江平原稻浪滚滚。秦玉秋是建三江七星农场的种植户，这几年在稻米快要收获的时候，老秦养成了一个习惯，就是每天都要看看地块里的水分和水稻的根系情况。在老秦看来，这个时候保证根系发达是产量提升的关键。
想让水稻丰产，就要抓好它的整个生育期，让温光水肥达到最优配合。在七星农场各类传感器的帮助下，秦玉秋家地块的信息被传送到智慧大脑。经过长期分析水稻各个生长阶段的株高、叶面积等相关数据后，就可以建立当地的水稻生长发育模型。为进一步精准进行高效施肥、植保灌溉等农事作业提供技术支撑。每个环节的精准就会带来产量的提升。
今年，通过垦地融合项目的实施，北大荒的先进集成技术也在向普通农户的田块推广。其中，八五九农场就在抚远市海青镇开展农业社会化服务，开展单环节托管作业面积突破22万亩次，实现了大豆平均亩单产增加100斤以上。
黑龙江省抚远市海清镇永富村种植户 姜立志：今年跟农垦合作实现了大垄双行，农垦的技术机械实力也强大，效率也提高了，能实现亩产450斤以上，卖粮也不愁了，我们订单也非常多。
(责编：郝帅、杨迪)
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