原标题：我国绿证核发和交易量明显上升 绿色电力推广速度明显加快

央视网消息：绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，可交易绿证可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。记者从国家能源局了解到，今年以来，我国绿证核发和交易量明显上升，我国绿色电力推广速度明显加快。

从绿色电力证书核发看，今年前7个月，我国核发绿证数量约达5304万个，约为2022年全年的2.6倍，截至7月底，全国共累计核发绿证超过1.2亿个。

从绿证交易量看，今年前7个月，国内绿证交易量约为2617万个，远超2022年全年绿证交易量。

从交易区域看，截至7月底，我国绿证累计交易量排名前三的省份为河北、吉林和江苏，三省绿证交易量均超过300万个，占到了国内总交易量的40%。在江苏用电大市苏州，2022年以来，全市累计交易绿电13.04亿千瓦时、绿证19.67万张，占全省交易总量近五分之一。

国网苏州市供电公司市场营销部副主任 王弈辰：通过这个跨省跨区的绿电绿证交易，既满足了绿色电力能源的需求，也促进了我国北部的光伏产业的发展，对于统筹全国的能源资源，助力“双碳”(目标)落地具有积极的示范和引领作用。

所谓绿证，是指可再生能源绿色电力证书，是认定绿色电力生产、消费的唯一凭证， 1个绿证对应1000度可再生能源电量。不久前，我国发布政策，绿证实现了风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电等可再生能源核发和交易全覆盖。

(责编：郝帅、杨迪)

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