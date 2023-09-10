新华社福州9月10日电（记者邓倩倩、王思北）由中央网信办、福建省人民政府指导，福建省委网信办、福州市人民政府主办，2023年国家网络安全宣传周网络安全博览会10日在福建省福州市举办，多种人工智能大模型产品、人工智能技术在网络安全领域的新应用亮相现场。

作为今年国家网络安全宣传周的重要内容之一，网络安全博览会展览面积约2万平方米，设置了关键信息基础设施保护、数据安全、个人信息保护、网络安全产品与服务等展区，以及福建网安企业特展区，全国70余家单位、企业参加展览。

记者在福建网安企业特展区看到，多家企业在网络安全技术应用领域各有所长：北卡科技致力打造“加密通信防弹车”；美亚柏科自主研发多源威胁检测响应平台“星盾”；中信网安专注保障关键信息基础设施数据安全；国网福建电力保障电力关键信息基础设施安全；厦门国际银行维护金融数据安全等。

此外，博览会还设置国家网络安全宣传周回顾展区，集中展示2014年以来全国各地以网络安全周为载体，做好网络安全宣传工作的生动实践。同时，开辟网络安全大讲堂等互动区域，开设全展区互动答题活动，吸引不少市民前来参观体验，在兼具知识性与趣味性的互动中增强网络安全意识和防护技能。

据了解，网络安全博览会将持续到9月16日。

(责编：胡永秋、袁勃)

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