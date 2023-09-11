原标题：2023年北京市石景山区“质量月”活动启动仪式在中建三局石景山鲁谷项目举行

9月8日，在全国第46个“质量月”到来之际，由北京市石景山区住建委主办，中建三局石景山鲁谷项目承办的石景山区建设工程“质量月”活动启动仪式圆满完成，石景山区委常委、常务副区长李先侠、区政府各部门、中建三局北京公司副总经理赵虎军及各观摩单位参加。

此次“质量月”活动紧紧围绕“坚持首善标准，促进质量创新”这一主题，鲁谷项目在启动会现场设置了5大板块质量观摩区：总包管理区、机电施工样板区、主体施工样板区、钢结构施工样板区及安全标准化施工样板区。

石景山鲁谷项目自开工以来积极践行质量强企战略，持续落实全国质量月工作要求，配合石景山区政府相关工作部署，扎实推进企业质量体系建设，不断提升产品交付质量，为石景山区高质量建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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