人民网北京9月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比少增102亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少201亿元，同比少减625亿元；委托贷款增加97亿元，同比少增1658亿元；信托贷款减少221亿元，同比少减251亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1129亿元，同比少增2357亿元；企业债券净融资2698亿元，同比多1186亿元；政府债券净融资1.18万亿元，同比多8714亿元；非金融企业境内股票融资1036亿元，同比少215亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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