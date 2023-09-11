孙博洋

近日，第99届德国柏林消费电子展（IFA）举办，吸引了全球48个国家和地区，超过2000家展商参加，来自中国的清洁企业集体亮相，扫地机器人、洗地机、擦窗机器人等一众创新型清洁家电，让欧洲采购商和消费者眼前一亮。

据市场研究机构奥维云网（AVC）数据显示，全球清洁电器市场2022年销额达276.22亿美元，同比增长3.5%；从增速来看,新兴品类增速要高于传统品类，扫地机机器人、立式吸尘器（由于口径变更主要包含洗地机品类）增速分别为9.4%、14.9%，远超传统品类。

而据市场研究机构GFK数据显示，中国清洁电器市场规模从2012年29亿元增长到2022年的348亿元，十年间市场规模扩大了12倍，年均复合增长率达到28.2%，远远跑赢同期中国家电市场整体2.3%的年均增长率。该机构研究显示，截至2022年，中国市场已经形成了基站型扫地机器人、洗地机双引擎驱动的格局，两者市场规模均超过百亿元大关。

业内专家认为，随着人们消费理念变化和消费结构升级，未来在清洁电器行业，更考验品牌对用户需求的快速响应力，研发端既要有敏锐的市场洞察力，也要拥有持续创新力。

对此，追觅科技洗地机产品研发负责人胡膑表示，为满足消费者多元化的健康家居需求，在推出洗地机新品追觅H30时更新了机器配置，针对清洁力、自清洁力和便捷性等多方面给出了更优的解决方案。

胡膑介绍，在与用户的交流中，用户对于清洁需求的几大痛点分别为，干湿垃圾吸除和顽固污渍处理、滚刷毛发清理和自清洁和机器污水箱清理。

他表示，针对用户的痛点，追觅H30采用航天级马达，每分钟转速达到98000转，可每分钟擦地520次，并拥有16KPa超大吸力；在毛发清理方面，通过梳齿结构和正反转防缠绕技术，提高毛发清理效率；而在自清洁方面，通过60℃热水洗滚刷、热风快烘以及银离子注塑等抗菌除菌技术的应用，达到更好的自清洁效果。

胡膑表示，解放双手，正成为现代消费者的共性刚需。未来基站类洗地机会成为一个趋势，即让洗地机连接上下水，用户拖完地后，将洗地机放回基站，即可开始自清洁，并自动排除污水，避免用户手动清理，更省时省力省心。并且，基站类洗地机更适合与家装市场配合，让洗地机尽早成为家庭装修的一部分。他认为，伴随全屋智能的成熟、普及，以及新人群生活方式和消费需求的转变，未来智能清洁家电存在巨大的市场空间。

据奥维云网(AVC)数据显示，2023年一季度，清洗地机销售额和销量分别同比增长43.4%和62.3%，成为家电行业的一匹黑马。同时，数据显示，目前市场上洗地机品牌近200家，每个月至少有24款新品上市，竞争呈现白热化趋势。

对此，胡膑判断，接下来几年，洗地机市场将会经历一场大洗牌，真正有竞争力的将是有内生动力和研发投入多的头部企业，未来市场或将集中到几家大的专业性的品牌。

(责编：乔业琼、吕骞)

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