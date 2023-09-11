人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023FT管理学硕士排名发布 清华经管学院位列第六

2023年09月11日17:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月11日电 （黄盛）日前，英国《金融时报》（Financial Times，以下简称“FT”）公布了2023年全球管理学硕士排行榜。在上榜的100所院校中，清华大学经济管理学院管理学硕士项目位列全球第6，较去年上升5位，成为近十年唯一跻身榜单前10的亚洲院校。

清华经管学院管理学硕士的各项评分指标中，“校友毕业三年后薪酬增幅”排名全球第1，“项目综合满意度”排名全球第1，“项目性价比”排名全球第3，“目标实现度”排名全球第3，“职业发展排名”排名全球第6，“校友毕业后三年薪酬”排名全球第8。

全球排名前3的院校是：巴黎高等商学院（HEC Paris，排名第1）、圣加伦大学（University of St Gallen，排名第2）、英国伦敦商学院（London Business School，排名第3）。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：8月我国汽车出口达40.8万辆 同比增长32.1%
　　人民网北京9月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布8月汽车产销数据，8月，我国汽车出口达40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。分车型看，乘用车出口34.9万辆，环比增长7%，同比增长34.2%；商用车出口5.9万辆，环比下降11.2%，同比增长21.4%。…
工信部：上半年我国辅助自动驾驶乘用车市场渗透率升至42.4%
　　人民网北京9月11日电 （记者申佳平）“当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。” 9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部