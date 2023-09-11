人民网北京9月11日电 （黄盛）日前，英国《金融时报》（Financial Times，以下简称“FT”）公布了2023年全球管理学硕士排行榜。在上榜的100所院校中，清华大学经济管理学院管理学硕士项目位列全球第6，较去年上升5位，成为近十年唯一跻身榜单前10的亚洲院校。

清华经管学院管理学硕士的各项评分指标中，“校友毕业三年后薪酬增幅”排名全球第1，“项目综合满意度”排名全球第1，“项目性价比”排名全球第3，“目标实现度”排名全球第3，“职业发展排名”排名全球第6，“校友毕业后三年薪酬”排名全球第8。

全球排名前3的院校是：巴黎高等商学院（HEC Paris，排名第1）、圣加伦大学（University of St Gallen，排名第2）、英国伦敦商学院（London Business School，排名第3）。

(责编：乔业琼、吕骞)

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