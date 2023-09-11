人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）海洋碳汇，是将海洋作为一个特定载体吸收大气中的二氧化碳，并将其固化的过程和机制。随着我国双碳目标的明确，我国也将推进海洋生态系统保护和修复，提升红树林、海草床和盐沼等滨海湿地固碳能力作为实现碳达峰的有效途径。

近日，河北省自然资源厅国土空间生态修复处会同河北省水勘院海洋所，开展海草床、盐沼等生态修复碳汇成效调查评估工作。

采集盐沼沉积物样品。受访者供图

河北省自然资源厅相关负责人介绍，通过使用卫星及地面无人机等遥感技术，核查修复滨海湿地植被面积。同时，结合现场样地调查植被生物量、沉积物碳含量、沉积物容重等参数，可以获取海草床和盐沼等植被碳储量和沉积物碳储量，以接近植被修复前的无植被样地为对照进行修复区域的碳汇成效评估。

搬运海草床沉积物样品。受访者供图

该负责人表示，开展海草床、盐沼典型生态修复项目碳汇成效调查评估，有助于提升河北省蓝碳增汇潜力，促进海洋蓝碳经济发展，助力“双碳”目标实现。

(责编：乔业琼、吕骞)

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