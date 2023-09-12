原标题：中国人寿全力保障农业生产 高质量服务农业强国

又到一年秋收时，稻花香里说丰年。作为金融行业“头雁”，中国人寿心怀“国之大者”，专心研究“三农”、专业服务“三农”、专注深耕“三农”，持续为农业更强、农村更美、农民更富的美好愿景贡献力量。

中国人寿充分发挥业务功能和综合金融优势，大力发展涉农金融保险业务。集团旗下寿险公司2022年全年为农村人口提供风险保障近31万亿元，承保3亿多人次。其中，短期险涉农业务覆盖9996万农村人口，向323万人次赔付超52亿元，织密织牢了保险保障网。此外，有针对性地开展乡村振兴专属业务，包含“扶贫保”“美好生活”“乡村振兴”等36款保险产品，构建了多元化专属保险产品体系。在农业保险方面，集团旗下财险公司在售农险产品共计2300余款，农业保险累计为1.53亿户次农户提供4.56万亿元风险保障。与此同时，集团成员单位广发银行开发“葡萄贷”“茶农贷”等逾60个特色涉农产品专案，持续加大信贷资金投入，助力成立农民合作社、建设产业基地支持特色产业发展。

“服务+”：从传统到特色 护航农业高质量发展

粮食安全是“国之大者”，保障粮食安全始终是国计民生的头等大事。中国人寿以保障三大主粮等农作物生产为抓手，着力丰富产品形态与服务模式，切实守护人民群众的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”。以云南省为例，中国人寿财险云南分公司全力支持当地特色农业做好“土特产”文章，逐步提升农业保险保障程度，承保险种不断扩面，已覆盖全省粮食作物、牲畜养殖、蔬菜、果树、温室大棚、林业等多个领域。截至2023年7月底，政策性农业保险为1657万户次农户提供风险保障近5100亿元，累计赔款近20亿元。

从水稻、小麦等主粮作物，到油茶、海参等特色农产品，农业保险的覆盖面、保障度不断提升。小到病虫鼠害，大到暴雨洪灾，中国人寿持续为农业生产中面临的“大灾小病”纾忧解困。7月底以来，河北省保定、邢台、邯郸等地市出现暴雨，导致农作物受灾。中国人寿财险河北分公司高效开展防汛救灾工作，目前分公司已接到农业保险报案4728件，赔款4700余万元，为1.6万户次的农户进行了理赔赔款支付。

针对农村地区金融服务相对薄弱的情况，中国人寿充分运用银行、投资等优势，形成金融“组合拳”，为农业强国注入综合金融力量。截至2023年上半年末，中国人寿保险资金投资支持乡村振兴领域存量规模超700亿元，集团成员单位广发银行涉农贷款余额超1600亿元。

“保险+”：从单一到多元 拓展金融供给质效

我国农业保险已形成保费规模突破千亿的大市场，需要多元投入、持续创新。在创新农业风险转移模式方面，“保险+期货”模式被寄予厚望。在这一创新业务领域，中国人寿同样经验丰富。2016年，集团旗下财险公司响应政策号召，率先在湖北省开始试点“保险+期货”模式。2022年，公司“保险+期货”模式覆盖全国27个省份，提供了近70亿元的风险保障。以云南省为例，中国人寿财险云南分公司在当地连续6年承保“保险+期货”项目，涉及天然橡胶、白糖、生猪等多个领域，6年来，已累计承保7.45万户次，承保保额超30亿元。

成本低、理赔周期短的指数保险被中国人寿越来越多应用于保障农业生产，让农户摆脱“靠天吃饭”。以山东省为例，中国人寿财险山东分公司针对当地特色产业开展了对虾、大闸蟹、海参、牡蛎等指数保险。其中，滨州博兴南美对虾综合气象指数保险为2270户养殖户提供风险保障3.55亿元；东营垦利大闸蟹、河口海参综合气象指数保险分别提供风险保障6600万元、3000万元；牡蛎养殖碳汇指数保险填补国内海产品养殖碳汇保险的空白，为6280亩牡蛎提供风险保障近1800万。不仅如此，草莓、柑橘等种植作物，也在分公司指数保险的守护下，纷纷获得保障。

随着“双碳”理念不断深入人心，中国人寿也在加快研发各类绿色保险。例如，财险福建分公司先后在全国率先推出林业碳汇指数保险、农业碳汇保险、红树林蓝碳生态保护保险、湿地生物多样性保护保险、空气清新绿色保险等。今年又创新推出全国首单海洋生态植被救治保险（互花米草防治专用），在福建宁德福鼎市试点落地，将为福鼎全市1万亩海域生态植被提供1000万元风险保障。

“科技+”：从线下到线上 精准赋能乡村振兴

如何让科技真正走到山间乡野，实实在在为农户分忧，是中国人寿科技赋能农险的初衷。集团旗下财险公司陆续建设集无人机管理、飞行、拍摄、分析一体的“国寿i农飞”平台，全面加快公司农业保险科技的战略部署与深度应用；引入生物AI识别技术，通过对牲畜面部信息采集，赋予身份标识，以此达到精准验标、精准比对；研发智能点数识别技术，对育肥猪存栏量实行精准识别。从家畜养殖到山间田园，从温室大棚到特色种植，“科技+”无处不在。

集团成员单位广发银行积极推动金融科技和数字化技术在涉农金融领域的应用。不仅开发“乡村E贷”手机银行线上贷款业务入口，支持线上申请贷款，还依托广发“发现精彩”和手机银行APP搭建广发商城“乡村振兴专区”电商平台，打造帮扶产品生产和市场消费直通车，让农产品生产得出来、销售得出去。今年以来，“乡村振兴专区”累计销售金额近2200万元，上线帮扶产品超5300个。

大地增绿，产业增效，农民增收，乡村出彩。未来，中国人寿将持续坚守保障本源，切实发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，以源源不断的金融活水滋养乡村热土，助力守好“三农”基本盘，为农业强国建设筑起牢固基石。

(责编：曹淼、李源)

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