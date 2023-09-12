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阿里吴泳铭宣布两大战略重心：用户为先、AI驱动

2023年09月12日13:01 | 来源：人民网
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据阿里巴巴集团最新消息，9月12日，阿里巴巴集团新任CEO吴泳铭发布全员信，宣布确立两大战略重心“用户为先”“AI驱动”，明确了阿里面向未来的战略重点方向和行动指南。

吴泳铭提出，会根据用户为先、AI驱动这两大战略重心，重塑业务战略优先级。在此基础上，阿里巴巴将对三类业务加大战略性投入，一是技术驱动的互联网平台业务，二是AI驱动的科技业务，三是全球化的商业网络。

他认为，传统互联网模式严重同质化已走向存量竞争，AI人工智能为代表的新技术正成为全球商业发展的新动能。阿里必须自我变革，才能找到打开未来的钥匙，才能坚持为社会解决问题的初心，履行为中小企业服务的使命，坚守做一家于社会有益的好公司愿景。

为创造行业最好的用户体验，吴泳铭提出，“我们必须更加开放”，要求各业务主动以用户为先的视角，寻求最广泛的开放与合作，“包括传统意义上竞争关系的公司”。

在全员信中，吴泳铭还对管理团队年轻化提出了明确要求和目标。4年内，要让“85后”“90后”作为主力管理者刷新业务管理团队，创造让更多年轻的阿里人成为阿里的核心力量的机制和文化环境。

吴泳铭在全员信结尾写下：“以创业心态，不沉溺过去，不墨守陈规，阿里将在AI时代继续获得巨大发展，创造更多价值。”

(责编：曹淼、李源)
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