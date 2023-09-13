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重拳打击非法捕捞 农业农村部组织三省一市突击开展统一收网联合执法行动

2023年09月13日08:30 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者李栋）为贯彻今年中央一号文件严格执行休禁渔期制度要求，确保新调整国家海洋伏季休渔制度落实落地，9月10日-11日，农业农村部调配东海区三省一市渔政执法力量，突击开展统一收网联合执法行动。

农业农村部相关负责人介绍，本次在北纬35度、浙中海域、北纬26度30分，三线同步开展联合执法行动，共抓获涉嫌非法捕捞船舶20艘（含渔运船3艘）、涉案人员216人，查获渔获物10000余箱（约200余吨）。

据了解，伏季休渔制度实施以来，东海区伏季休渔秩序总体平稳有序，桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网4种作业类型渔船专项捕捞启动后，部分渔船受利益驱动，利用异地监管漏洞，在底拖网禁渔区线外侧从事非法偷捕活动，严重破坏东海区休渔秩序。

为此，农业农村部调集浙江、福建、江苏、上海三省一市渔政执法力量，出动中国渔政6艘执法船艇和132名执法人员，突击开展统一收网联合执法行动。目前，涉案船舶已全部押回港口，接受进一步调查。

据悉，农业农村部将对此大案要案进行跟踪督办，指导地方渔业渔政部门会同海警、公安部门，密切配合，从严从重予以查处，涉及犯罪的坚决追究刑事责任。

“为了保护海洋渔业资源，维护海洋渔业秩序，农业农村部将持续做好伏季休渔全过程管理，着力强化9月16日全面开渔后执法监管，加大行刑衔接力度，防范化解海上涉渔重大风险隐患，促进海洋渔业高质量发展。”该负责人说。

(责编：郝帅、吕骞)
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