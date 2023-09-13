原标题：2023上海企业100强榜单出炉，美团、拼多多、得物App公司上榜

9月12日，上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会和解放日报社联合主办的“2023上海百强企业系列榜单”发布，美团、拼多多、得物App等公司入选“2023上海企业100强”、“2023上海民营企业100强”、“2023上海服务业企业100强”等多个榜单。

上海百强企业评选旨在表彰为推动上海经济和社会发展做出重要贡献的企业。会上同步发布了2023百强企业发展报告、2023上海新兴产业百强发展报告。综合百强企业榜和发展报告，2022年百强企业在经营环境发生重大变化，多重复杂因素叠加的困难情况下，实现了经营规模保持增长、新兴产业百强企业经济指标强劲增长的经营业绩。在本次榜单中共有三大特点：

第一，百强企业经营规模继续保持扩张态势。上海百强营业收入首次突破10万亿元大关，单个企业营业收入首次突破万亿元大关，百强企业榜入围门槛首次突破营业收入100亿元大关。第二，新兴产业百强逆势成长。经营规模和盈利强势增长，营业收入增长12.05%，净利润增长56.99%。第三，百强企业净利润和纳税总额升降不一。民营新兴产业公司经济效益指标表现突出，净利润结构调整特征明显。

据报道，上海百强企业榜不仅是企业实力的彰显，更是上海经济迈向高质量转型发展的晴雨表。随着稳增长、促发展政策的陆续出台和落地，上海企业，特别是民营新兴产业企业发展韧性持续显现，在稳定增长、增加就业等方面继续发挥重要作用。

(责编：曹淼、李源)

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