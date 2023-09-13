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中秋国庆假期首日车票将于9月15日开售

樊曦 韩佳诺
2023年09月13日08:46 | 来源：新华每日电讯 权威发布
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新华社北京9月12日电（记者樊曦 韩佳诺）记者12日从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输自9月27日开始，至10月8日结束，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。铁路12306将于9月13日开始发售铁路国庆黄金周运输火车票，预计9月15日为售票高峰日，当日开始发售9月29日假期第一天的车票。

国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋、国庆假期叠加，长达8天，旅客出行意愿强烈，探亲流、旅游流交织，铁路客流将呈现强劲增长态势。铁路部门将坚持以人民为中心的发展思想，精心组织国庆黄金周运输，千方百计增加运力，优化售票组织，加大服务保障力度，最大限度满足旅客出行需求。

一是加大运力供给。将国庆黄金周运输期限延长为12天，运输期限安排超过历年黄金周。全国铁路实行高峰运行图，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。进一步挖掘运输潜力，充分运用线路、车辆资源，采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加热门方向旅客座席，进京、进沪、进穗方向原则上满轴或满编组运行；各铁路局集团公司根据客流需求，灵活增开管内旅客列车。

二是优化售票组织。根据铁路12306客票预售、候补购票大数据和客流规律，兼顾长途和短途旅客出行需求，动态调整票额分配策略，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。用好铁路12306候补购票、自主选铺等功能，加大信息服务力度，为旅客提供更好的购票体验。

(责编：王震、陈键)
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