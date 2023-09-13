新华社福州9月12日电（记者魏培全）11日，“福建最美古树群授牌仪式暨古树名木认养活动”在福建省宁德市霞浦县牙城镇举行。已入选福建最美古树群代表的霞浦县牙城镇渡头村榕树古树群、长春镇传胪村黄连木古树群获得授牌，3家捐资认养古树名木的企业获颁国土绿化荣誉证书。

位于霞浦县牙城镇渡头村的榕树古树群面积62亩，拥有古树13株。古榕群中有一株高29米、冠幅达51米的特大“古榕王”，占地0.2公顷，树干中空，根缠如梯，整棵树要11到12个成年人才能抱拢，至今已逾800年，每年吸引众多摄影爱好者前来采风；以黄连木为主的长春镇传胪村古树群拥有古树112株，面积45亩，生长在古城堡的四周城墙上，历经400多年风雨，依然根深叶茂……

福建省政协副主席、省关注森林活动组委会主任张国旺在授牌仪式上说，古树名木是森林资源的瑰宝，它不仅是一种自然遗存，更记载着历史，传承着文化，蕴藏着财富，承载着乡愁，是弥足珍贵的自然文化遗产，具有极其重要的保护价值。

作为首个国家生态文明试验区，福建森林覆盖率已连续44年保持全国首位。近年来，福建省绿化委员会办公室创新古树名木保护管理和义务植树的尽责方式，推出“互联网+全民义务植树——古树名木认养项目”，广泛动员社会力量关注古树名木保护，营造人人爱护古树名木、共建共享生态文明的浓厚氛围。

福建省拥有建档古树名木超11.2万株、古树群2100多片。据福建省绿化委员会办公室介绍，目前已有4583株古树名木被认养。从2021年起，福建省绿化委员会、省关注森林活动组委会、省林业局每年联合开展福建最美古树群遴选活动，做到遴选一批，宣传一批，保护一批，目前已遴选出40片福建最美古树群，第三批遴选活动正在进行中。

(责编：王震、陈键)

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