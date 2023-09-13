顾小立

走进正在浙江杭州举办的“大道之行——‘八八战略’实施20周年大型主题展览”，不少观众在写着“一个新鲜概念”的展板前驻足。

这块展板的内容显示，2002年11月，“生态省”这个词第一次出现在浙江干部群众面前，为未来的浙江发展定下了绿色的底色。

“在20多年前，‘生态省’绝对是个新鲜词，但却出现得十分及时。”在湖州市德清县东衡村党委书记章顺龙印象中，粗放型发展在当时浙江一些地方普遍存在，不蓝的天、不清的水、不绿的山随处可见。

“拿我们东衡村来说，当时家家户户忙于开矿，到处都是机器轰鸣。村里环境一片‘脏乱差’，晴天‘一身灰’、雨天‘一身泥’基本是家常便饭，水体、土地污染也十分严重。”章顺龙说。

在浙江生态省建设进程中，东衡村下决心关停所有矿场，并有序做好矿坑回填、复垦还耕工作。以整村大花园建设为目标，村里淘汰了高污染产业，全面推进绿色有机项目发展，钢琴文化园建设让集体收入大幅提升。

如今的东衡村，一排排整齐的小别墅掩映在青山绿水间，尽显江南水乡的别样秀美。“家园的环境上去了，大家的日子也越过越红火。”章顺龙说。

东衡村的变化，是浙江生态省建设不断取得实质效果的缩影。20年来，浙江先后实施四轮“811”生态环保行动，打出“五水共治”“三改一拆”等系列组合拳，生态环境发生了翻天覆地的变化。

省控断面优良水质比例从42.9%升至97.6%，全面消除劣V类断面；设区城市PM2.5平均浓度从61微克/立方米降到24微克/立方米；重点建设用地安全利用率保持100%……一项项数据说明，良好的生态环境已经成为浙江高质量发展的优势所在、动力所在、后劲所在。

在“八八战略”实施20周年系列主题新闻发布会上，浙江省生态环境厅党组书记、厅长郎文荣介绍，“十四五”以来，浙江把减污降碳协同增效作为绿色转型总抓手，开展全国首个减污降碳协同创新区建设，率先建立重点企业碳账户，开展重点行业碳排放评价，加快核电、风光电、抽水蓄能等清洁能源项目建设，将生态价值释放到农业、文旅、商贸、科创等关联产业。

“绿水青山不仅是展示今日浙江的‘金名片’，还成为可持续发展的‘聚宝盆’。”郎文荣说。

新华社杭州9月12日电

(责编：王震、陈键)

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