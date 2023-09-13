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浙江“山海协作”20年纪事：山与海的“双向奔赴”

邬焕庆 王俊禄 张璇 唐弢
2023年09月13日08:53 | 来源：新华社
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山海共生、绿蓝泼墨——大自然赋予了之江大地斑驳错落之美，但区位导致的发展落差一度较大。

如何扭转城乡差距扩大的趋势？怎样把城乡发展作为一个整体，科学筹划、协调推进？怎样形成以城带乡、以乡促城、城乡互动的发展格局？

2003年，浙江省委全面启动的“八八战略”中，提出要进一步发挥山海资源优势，推动欠发达地区跨越式发展，积极实施“山海协作工程”。20年来，浙江域内“山”与“海”携手同行，并持续加大对中西部地区的对口支援工作，在新时代新征程上奏响“山海协奏曲”。

山海协作助力区域城乡协调发展

早年的浙江，将地图上的杭州临安清凉峰镇与温州苍南大渔镇相连，就出现一条有特殊意义的线——“清大线”。

这条线，从区域发展的角度看，将“山海”分割。线的西南侧，群山绵延，耕地稀缺，包括丽水、衢州全境以及杭州建德、淳安，温州苍南、泰顺等县市的部分区域，属浙江欠发达地区；线的东北侧，水系纵横，土壤肥沃，集聚着自古繁华的杭嘉湖、宁绍平原及甬台温等地，经济社会发展总体较好。

跨越“清大线”，念好“山海经”，成为浙江全面建设小康社会的必答题。

2003年，浙江省委全面启动的“八八战略”中，提出要积极实施“山海协作工程”。其中最直接的举措，就是将省内的“海”（经济强县）对“山”（欠发达县）进行结对帮扶，形成陆海统筹的更强合力。

一个环抱浙江的“大水缸”千岛湖，一个坐拥千年锦绣的西湖，杭州淳安县与西湖区借“山海协作”牵手多年。淳安在西湖区建成西斗门“科创飞地”、双浦“消薄（消除集体经济薄弱村）飞地”等，发展起高端制造、数字经济、总部经济等业态，实现了异地发展、本域保护。

20年来，随着“山海协作工程”的不断深入，浙江逐步形成了一套协同化、全方位、多层级、不断有机更新完善的政策体系，推出“山海协作”产业园、生态旅游文化产业园等，共建产业、科创、消薄等三类“飞地”，增强山区内生发展动力。

浙南山区县泰顺与温州市鹿城区携手，打造了温州首个“山海协作”飞地平台——鹿泰总部科创园。园区制定招商政策，大力开展招商活动，吸引泰顺218个村抱团投资该项目，一笔笔分红资金从鹿城“飞”到泰顺，为两地注入共富活水。

近年来，两地还探索“双向飞地”新模式，变“输血”为“造血”，解决百姓就业和企业用工两大难题。

泰顺整合域内土地厂房等资源，共建鹿泰“双向飞地”产业园，成功招引正泰逆变器智造等10个项目，总投资25亿元，预计解决就业1000人。

20年来，浙江山区26县通过“山海协作”累计获得结对市县援助、土地指标外调等渠道资金近1000亿元；推动“山海协作”产业合作项目12438个，完成投资7305亿元；经济强县帮助山区26县建立20多个“山海协作”实训基地，累计培训劳动力近150万人次。

通过“山海协作”机制，有效推动浙江区域协调发展水平走在全国前列。浙江省乡村振兴研究院首席专家顾益康表示，“山海协作”准确把握了促进城乡融合发展和区域互?发展的规律性，并以创新举措落到实处，?短板的过程也是创造新优势的过程。

20年久久为功，浙江成为全国区域发展最均衡的省份之一。如今，浙江城乡居民可支配收入比缩小到1.9，地区居民收入最高最低倍差缩小到1.58，农村居民人均可支配收入连续38年位列各省区第一。

山海同行实现良性互补

多年来，浙江把“山海”区域差异视为发展机遇，将欠发达地区作为新的经济增长点，推动山海互济、良性互补。

地处浙西南山区的丽水，在打通“绿水青山”向“金山银山”转化通道中，创新运用好“问海借力”这把“金钥匙”。

今年上半年，浙江省“山海协作”重点工程——莲都大厦在金华义乌拔地而起。“研发、销售在义乌，生产制造在丽水莲都区。”莲都大厦项目相关负责人说，入驻莲都大厦的企业不仅可以享受两地税收、金融、人才等福利，还可叠加自贸试验区和“山海协作”飞地特殊政策。

近日，丽水市景宁畲族自治县“景宁600”高山冷水茭白迎来丰收。云端采购、冷链物流，每天都有2万多斤茭白从景宁景南乡、大漈乡销往绍兴上虞、台州温岭等景宁“山海协作”结对县（市、区）。

在地处东海之滨的上虞，多家企业与景南乡签订了战略合作协议，达成产销合作意向。“山里货”搭乘“海上风”进入中高端市场，农业品牌“丽水山耕”在大都市的知名度越来越高，也带动了民族地区数万户农民增收致富。

浙江大学区域协调发展研究中心副主任董雪兵表示，“山海协作”就是要协同发挥政府与市场双重作用，通过两地资源、人才、技术等要素流动、整合，实现区域优势互补、联动发展。

通过“一县一策”，发挥各县域资源禀赋、地方特色，浙江不断拓宽“绿水青山就是金山银山”转化通道，培育壮大富民产业，逐渐形成了淳安水饮料、龙游特种纸、缙云机械装备、青田不锈钢等8个产值超百亿元产业。

如今，“山海”通道更加广阔。

舟山跨海大桥建成，将舟山海岛与内陆连为一体；丽水无水港利用宁波舟山港优势，打造丽水货物进出宁波港口的“绿色通道”；金（华）台（州）铁路建成，开辟了浙中山区与浙东沿海“山海协作”新通道……经过20年发展，浙江建成的一大批海陆基础设施，打通了山海之间的发展梗阻，成为融入长三角一体化、共建“一带一路”的新引擎。

跨区域书写“山海情深”

跨越“山”与“海”，浙江各级干部在对口帮扶中西部地区中展现担当作为。20年来，浙江把“山海协作”的协同理念，进一步延伸到参与和服务全国大局之中，努力开辟区域协调发展的新空间。

贵州省铜仁市沿河土家族自治县中寨镇特意将镇上一条路命名为“安吉路”。这条路背后的故事，让“山”与“海”的情谊也跨出了省域。

这几年，来自浙江湖州市安吉县黄杜村的近3535万株优质白茶苗，在贵州、四川、湖南等多地扎下深根，陆续进入丰产期。

一片“金叶子”，奠定了黄杜村的富裕之路。“我们的日子越过越好，也应该有能力去帮助别人。”黄杜村党总支书记盛阿伟说。

2018年，黄杜村提出捐赠1500万株茶苗帮助贫困地区群众脱贫。随后，安吉陆续派出考察组前往贵州、四川、湖南等地，进行选址、种植、采摘、销售指导。

不仅如此，茶苗捐到哪里，来自浙江的茶叶加工、品牌推广、产品销售就跟进到哪里，解决受捐茶农的后顾之忧，真正让“扶贫苗”变成“致富叶”。

在西藏那曲，浙江援藏干部把浙江市场、技术、人才、浙商四大优势，与那曲资源优势相结合。长荣娜秀服装智造工厂成为那曲首家非矿非建筑业的规上企业，生态精品酒店、光伏+储能新能源电力工程等一大批招商项目，成为那曲发展的标志性工程。

“山海协作”，不仅有产业项目的帮扶，还注重补齐民生短板。

改扩建后的新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市第一中学，一座座教学楼、艺术楼、实验楼在阳光下熠熠生辉。浙江台州投入8000余万元援疆资金，建成了这个可容纳45个教学班、2100名学生就学的九年一贯制中学，缓解了当地学位班额较拥挤的现象。

重视经济提振，更重发展理念同频。“原来种土豆，一亩地收入最多1000元；现在种葡萄，一亩地能收入1万元。”四川九寨沟黑河镇绕蜡村甜蜜金棚·酿酒葡萄“共富工坊”负责人何官秀介绍，工坊发展订单农业，农民收入节节攀升。

“共富工坊”是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的典型经验。工坊由村（社区）、企业等党组织结对共建，通过送项目到村、送就业到户、送技能到人，引导企业将适合的生产加工环节布局到农村。如今，依托东西部协作，“共富工坊”已在中西部多地生根。

董雪兵表示，“山”与“海”的“双向奔赴”，充分发挥了中国特色社会主义制度优势，在遵循市场规律的基础上，以可持续发展为基础，探索出了一条先发地区与欠发达地区互惠双赢、协调发展的新路子。

新华社杭州9月12日电

(责编：王震、陈键)
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