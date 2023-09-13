刘亢 凌军辉 刘巍巍 朱程

连云港，是一座让人产生无限想象的城市。

《西游记》里的花果山是孙悟空的出生地，浪漫瑰丽的传奇从这里肇始。现实中的花果山被称作“江苏屋脊”，静静聆听这座城市依托新亚欧陆海联运通道，助力东西双向开放的山海交响。

沧海桑田，唯变不变。从1984年全国首批沿海开放城市的“十四分之一”，到如今“一带一路”倡议中的海上丝路与陆上丝路交汇点，改革开放基因深植这座港城。今年上半年，连云港GDP增速达12.9%，在长三角41个城市中位列第一，开启后发赶超、开放引领的新时代“西游记”。

跨越山海 高点开放

始建于1933年的连云站形如帆船，通体洁白的钟楼高高耸立，历经风雨依然准点报时。90年前，连云港开港，与东延至此的陇海线，共同拉近中国腹地与海洋的距离。党的十八大以后，站点西侧新建铁轨，其上飞驰的中欧班列助力连云港通山达海，化身东西交融窗口、国际合作枢纽。

一组数据可窥连云港开放能级：近10年来，外贸平均增长率超10%；今年1至7月，实现外贸进出口总值629.6亿元，增幅居江苏第一；中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区获批4年来，新增企业超2万家，较获批前增加16倍……

“我们将准确把握国家和省赋予连云港的定位使命，持续放大连接东西、沟通南北、海陆转换、辐射全球的优势，高水平建设东西双向开放门户、‘一带一路’重要支点，努力在服务全国构建新发展格局中展现更大作为。”连云港市委书记马士光说。

支点隆起，源自深厚底气。近年来，连云港强化基础设施建设，投运江苏首条30万吨级深水航道；2022年新开12条国际航线，航线总数达到86条；国际班列直达中亚地区主要站点，国内班列覆盖新亚欧大陆桥沿线主要节点城市……

新航线带来新机遇。近日，由韩国生产的50车书籍经连云港中转后，通过中欧班列运往乌兹别克斯坦，这是今年“连云港-首尔国际物流服务推介会”合作成果。“通过海关、港口、铁路等多部门高效协同，卸船通关装车最快能在6小时内完成，效率国内领先。”青岛远洋大亚物流有限公司连云港分公司总经理曹望圣说。

2014年，中哈（连云港）物流合作基地成立，是“一带一路”倡议落地的首个经贸合作实体项目。

走进中哈（连云港）物流合作基地，东行的小麦、化肥与西行的家电、日用品等随中欧班列往来驰骋，成为连云港东西双向开放格局的注解、中亚五国拥抱海洋的平台。十几公里外，上合组织（连云港）国际物流园内车辆川流不息，现代物流、新材料、新能源等产业稳步发展，助力国际合作走深走实。

今年1至8月，连云港国际班列开行548列。其中，从连云港经哈萨克斯坦到乌兹别克斯坦的货物大幅增加，“连云港-霍尔果斯”串联起的新亚欧陆海联运通道被更多国家认可。

“在哈萨克斯坦，我们不仅能买到经连云港运来的汽车、建筑材料等过去少见的货品，还有更多机会参与到电子商务等新业态，对于年轻人来说意味着更多发展机遇。”哈萨克斯坦小伙马合江说。

支点撬动，连云港打开更广阔的产业空间。随着人才和资源不断汇聚，连云港“三新一高一石化”产业体系迅速崛起：医药研发创新走在全国前列；绿色新材料打破国外垄断，市场反响良好；“风光潮储”多能并进，不仅满足自身需要，更为周边城市输送绿色能源……

今年上半年，随着盛虹炼化一体化等重大项目陆续投产达产，连云港规模以上工业实现营业收入2451亿元，同比增长24.6%。

沿着徐圩新区长达几十公里的运输管廊一路行进，庞大机械、雄伟厂房彰显的工业美学令人震撼。在管廊一头，30万吨盛虹炼化码头投入运行，巨型油轮卸货后，原料可通过管廊直抵中国单流程规模领先的炼化一体化工厂。建设世界一流石化基地、打造万亿级产业集群，连云港开启开放引领高质量发展新征程。

改革破障 双向奔赴

粹古传今、怀山襟海，更加开放的连云港打破囿于苏北一隅的空间界限和画地为牢的思维禁锢，奋力在全国全省开放大局中展现更大作为。

“我们主动对接国际高标准经贸规则，积极先行先试，强化创新集成，奋力打造改革、开放双轮驱动的国际枢纽城市。”连云港市市长邢正军说，连云港持续优化政策举措，突出问题导向，补齐短板不足，在打造一流营商环境上走在前、做示范，努力为高质量发展提供更强保障。

依托通道优势，连云港首创中欧班列“保税+出口”货物集装箱混拼模式，利用出口箱的闲置空间让小批量货物“搭顺风车”，力促企业运输成本降低73%；首推铁水联运“一单到底”，客户只需一次性提供铁路运单、海运订舱单、海运装箱单，就能让货物从发货地直达港口……

一系列创新举措推动新能源汽车等“新三样”出口快速增长。连云港港口控股集团有限公司党委副书记杨立州介绍，截至今年8月24日，连云港港年度车辆出口突破20万辆，同比增89%，是国内汽车出口第三大口岸。

以港兴产，以产兴城。背靠长三角制造业集群、立足独特区位交通优势，连云港不断放大港口开放能级，提升国际间要素资源配置效率，聚力打造新材料、新医药、新能源等具有国际竞争力的产业集群。

中韩科锐新材料（江苏）有限公司是一家中外合资企业。当地公安、科技等多部门上门服务，帮助企业解决证件办理、生活保障等难题，确保建设按期推进。“中国市场足够大，连云港配套足够完善、服务足够贴心，让我们决定在此打造全球领先的EAA新材料基地。”公司总经理金炫说。

以大项目招引作为“先手棋”，连云港将优化营商环境作为重点攻关方向，深化“证照分离”“拿地即开工”“一窗通办”等一系列改革，推动项目尽早投产见效。

连云港经济技术开发区实施“一般问题快速解决、疑难问题集中攻坚、复杂问题领导牵头”三级派办机制，集中解决企业遇到的各类问题；灌云县深入推进“一件事一次办”改革，16个审批事项集成在一个模块申报，办理材料和办理时限压缩一半；东海县强化部门联动、优化工作流程，一批新项目实现“拿地即开工”。

“原本以为要等一两个月才能施工，没想到拿地后第二天就拿到5个许可证、合格证，为东海速度点赞。”江苏绿色东海投资发展集团有限公司相关负责人董健说。

连云港拥有恒瑞、豪森、康缘、正大天晴等多家生物医药龙头企业，具备打造“中华药港”的优势条件。“实验所用的进口原料是否按药品进行监管？”“海内外药企合作如何既规范又便捷？”……面对医药企业新需求，连云港发挥综保区、自贸区优势，创新建设江苏省原创化学药创新中心、省药监局审评分中心、省食药检院检验室等公共服务平台，助力新药研发生产；制定以花果山英才计划为统揽的“1+6”人才政策体系，强化招才引智。

“公司坚定走国际化道路，通过引进国外高端人才，自主研发与开放合作两手抓，今年上半年创新药收入接近50亿元，占比超四成，企业创新转型升级取得阶段性成效。”恒瑞医药副总经理沈亚平说。

持续改革为扩大开放注入强大动能，助力更多中外企业双向奔赴。在不久前闭幕的第八届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会上，来自23个国家和地区的超400家企业参展，签约合作项目27个，总投资254亿元。2022年，连云港新批境外投资项目16个，中方协议投资额达4亿美元。

互利互促 合作共赢

出海州古城一路向东，孔望山上造型独特、纹路古朴的摩崖石刻，历经千年依旧栩栩如生，见证中国与世界早期海上文化交流。

“连云港自古就是海陆运输的重要交汇点，开放交流带来的思想变革，使这里早在东汉时期就广纳外来新鲜事物。”江苏省社会科学院沿海沿桥发展研究中心副主任古龙高说。

厚重悠久、海纳百川的历史文化不仅凝固在古迹遗址，更赋予连云港人开放视野、开拓精神。

赣榆区海头镇，平均每秒发出2.3件快递，日活跃直播账号6000余个，年销售突破100亿元；“水晶之都”东海，不仅集聚全国85%的石英材料企业，人们还走出去，到世界各地进行水晶开采、贸易；在灌云，敏锐的新农人抢抓机遇，把主题服饰生意做到全国第一，年销售达70亿元……

一条古盐河，半部海州史。位于海州区的盐河巷，曾是盐运和漕运中心，见证四方商贾云集的开放历史。如今，这条全长不过数百米的复古文旅街市，夏日旺季时日均接待海内外游客超10万名，见证魅力港城开放活力。

溯古通今，连云港坚定扩大开放步伐，加快建设具有海洋气质、开放气度、现代气息的海滨城市，更好服务新发展格局。

连云港全力打造服务中西部地区对外开放重要门户，在青海西宁、宁夏银川、河南郑州等地建立内陆“无水港”，海铁联运通道基本覆盖亚欧大陆桥沿线主要节点城市。连云港港口控股集团与上港集团合资成立互联集装箱公司，建设空箱调运中心，打通数字走廊，加密“连申快航”，实现“进连云港如同进上海港”。今年1至8月，连云港港口完成货物吞吐量20359.6万吨，同比增长9.7%，其中外贸吞吐量完成9007.3万吨，同比增长6.9%。

区域协同渐入佳境，国际合作如火如荼。中国（江苏）自贸试验区连云港片区牵头成立新亚欧国际陆海联运通道自由贸易试验区联盟，推动跨区域交流合作、协同开放。

在哈萨克斯坦阿克套经济特区，总投资2000万美元的阿克套基地项目正抓紧建设，预计投产后每年可完成往返对流班列超50列；在格鲁吉亚巴统市，图书馆设立“连云港图书专架”，通过一本本展示中国传统文化及连云港地方特色的书籍，增进心手相连；乌兹别克斯坦铁路集装箱公司同连云港港口控股集团签署合作备忘录，共同发展“亚太地区国家—中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦”路线。

站在海上云台山半山腰的连云港老街远眺，山脚下的码头岸线与铁轨比肩排列，智能化集装箱码头、国际汽车绿色智能物流中心等新项目拔地而起。

今年1至8月，连云港港海河联运量共完成1281.5万吨，同比增幅10.3%。其中集装箱完成30141标箱，同比增幅58.4%。

开放乘风破浪，红利持续释放。在灌云、灌南，新鲜的紫苏叶、双孢菇等农产品乘快线出海，赚取外汇；在赣榆，运用中欧班列“前展后仓”新模式，渔民念起致富经；在东海，跨境直播引发外语热，越来越多年轻人回乡创业就业……

今年上半年，连云港市纳入“点点通”公共服务平台统计的跨境电商交易额达2.1亿元人民币，同比增长37.9%。

9月15日，中欧班列国际合作论坛将在连云港市举行，海内外嘉宾齐聚研讨，续写合作交流新篇章。

“锚定建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，我们将更加紧密联结亚欧大陆与环太平洋地区，持续深化跨国界、跨行业、多元化合作，携手共创更加开放繁荣的新亚欧大陆桥经济走廊。”连云港市委书记马士光说。

陆上丝路和海上丝路像两条斑斓的纤长丝带，在连云港打了一个蝴蝶结。这座地理图形如同蝴蝶的魅力港城，奋力在“一带一路”重要支点翩翩起舞，书写更加精彩的新时代开放故事。

(责编：王震、陈键)

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