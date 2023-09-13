◎本报评论员

近日，中央宣传部理论局组织编写的2023年通俗理论读物《中国式现代化面对面》出版发行。该书联系新时代十年的伟大变革，力求讲清讲透中国式现代化深厚的历史底蕴、广泛的现实基础和光明的发展前景，文风平实、朴实、切实，用朴素的语言阐释深刻的道理，用生动的故事讲解时代主题，通俗易懂、深入浅出。

中国式现代化是一篇宏大叙事。什么是中国式现代化？为什么要推进中国式现代化？如何推进中国式现代化……《中国式现代化面对面》对一系列问题的集中回答和阐释，有助于我们更好理解中国式现代化，有助于进一步凝聚奋进新征程的磅礴力量。

特别值得一提的是，该书在内容呈现上创新形式，通过图文并茂的方式分析了中国式现代化所蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、生态观和民主观；通过插入大量图表图片，详细梳理了党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以强烈的历史自觉和宽广的世界眼光来谋划和推进现代化；通过配套动漫、微视频和音频等，清楚讲述了中国式现代化怎么看、怎么办的问题；通过一组组数据的前后对比，让我们更加深刻地认识到坚持以人民为中心的发展思想是中国式现代化的一项重大原则。

一个国家选择什么样的现代化道路，是由其历史传统、社会制度、发展条件、外部环境等诸多因素决定的。国情不同，现代化途径也会不同。中国式现代化是我们党领导人民长期探索和实践的重大成果。实践证明，中国式现代化走得通、行得稳，是强国建设、民族复兴的唯一正确道路。

党的二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。新征程上，我们将始终坚定站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，在维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好为世界和平与发展作出新贡献。

知行合一，得到功成。读懂中国式现代化的历史底蕴、广泛的现实基础和光明的发展前景，更好理解中国式现代化，踊跃投入强国建设、民族复兴的洪流，进一步凝聚奋进力量，实现伟大梦想就更有底气，更有把握！

(责编：王震、陈键)

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