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天舟五号货运飞船受控再入大气层

付毅飞
2023年09月13日08:58 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京9月12日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，9月12日9时13分，圆满完成既定任务的天舟五号货运飞船已受控再入大气层。飞船绝大部分器部件在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。

　　据悉，随天舟五号搭载上行的多项空间应用项目进展顺利，取得可喜成果，为空间站应用与发展阶段的运营管理积累了重要经验。

　　其中，该飞船于2022年12月18日成功释放的“澳门学生科普卫星一号”立方星，目前稳定在轨运行，为粤港澳大湾区、海峡两岸及全球各地无线电爱好者提供了良好的航天科学实践平台，有力推动了内地和澳门在航天科普教育方面的深度合作和交流互动。

　　此外，空间氢氧燃料电池在轨实验取得成功，初步验证了燃料电池能源系统在轨舱外真空、低温及微重力条件下发电特性、变功率响应规律以及电化学反应的界面特性，为空间燃料电池能源系统研制和关键技术攻关提供了重要数据和理论支撑，未来将推动宇航燃料电池应用发展，为推进我国载人探月任务提供有力支持。空间高能粒子探测载荷完成首次舱外探测任务，该探测载荷是国际首次在空间探测领域突破了新型无机激发体探测关键技术，实现了高效中子测量和高精度中子/伽马射线甄别。

　　为主动服务国家重大战略需求、促进前沿科技发展，中国载人航天工程办公室从2021年底开始面向社会征集货运飞船搭载项目，目前已有三批次应用项目搭载进入太空开展实（试）验。后续，中国载人航天工程办公室将持续面向社会征集搭载项目，进一步发挥载人航天工程综合效益。

(责编：王震、陈键)
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