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中汽协：8月份新能源汽车产销同比分别增长22％和27％

2023年09月13日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年8月，新能源汽车表现依然良好，产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%；1至8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%。

8月，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销实现增长，插电式混合动力汽车产量微降、销量小幅增长，燃料电池汽车产销明显下滑；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈不同程度增长，燃料电池汽车产量小幅增长、销量明显下降；1至8月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类汽车产销均呈较快增长。

8月，新能源汽车国内销量75.6万辆，环比增长11.4%，同比增长29.7%；1至8月，新能源汽车国内销量464.7万辆，同比增长32%。

8月，新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%；1至8月，新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。

数据显示，1至8月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为467.5万辆，同比增长53.8%，占新能源汽车销售总量的87%，高于上年同期8.2个百分点。整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业中，与上年同期相比，理想汽车增速最为显著，同比增速达到1.8倍，上汽和东风销量增速有所下降，其他企业呈不同程度增长。

(责编：王连香、吕骞)
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