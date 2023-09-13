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快手追光大会发布“繁星计划”：未来三年将投入100亿流量，培育百万村播

2023年09月13日09:25 | 来源：未来网
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原标题：快手追光大会发布“繁星计划”：未来三年将投入100亿流量，培育百万村播

9月12日，2023快手追光大会在北京举行，大会以助力乡村振兴为目标，聚焦数字青年主播的人才培育、就业创业和产业发展等议题。

会上，快手宣布发起村播“繁星计划”，未来三年将投入100亿流量、5000万现金，培育100万村播、1000名乡村创业者，为160个国家重点帮扶县输送人才，进一步提升乡村人才密度。

“村播”正在成为乡村振兴独具特色的人才力量

“‘村播’作为乡村振兴的新型人才，为乡村振兴带来了人才的‘源头活水’，正在成为带动农产品销售、创新农业品牌营销、推动乡村旅游的重要力量。”农业农村部信息中心副主任张国庆在致辞中表示，这背后是数字技术和数字经济的力量，“直播+”带动了乡村就地创业就业，催生了乡村振兴的新业态、新模式。

快手联合创始人杨远熙在演讲中表示，2022年有超过8.7亿个农产品订单经由快手发往全国各地，同比2021年增长55%。快手平台上的“村播”群体，正在成为乡村振兴独具特色的人才力量，越来越多年轻人借助短视频和直播助力乡村经济发展、文化出圈。

据了解，自2013年短视频行业起步之初，乡村中一批嗅觉灵敏、敢于尝试新事物的年轻人，就开始通过短视频记录生活。到今天，“村播”经历了十年演变，向着多元化、年轻化方向不断发展，为数字乡村建设注入源源不断的活力。

据《村播助燃乡村经济价值发展报告》显示，2023年1月至6月，快手通过线上线下培训村播数量达10万，带动25万人就业。快手村播覆盖25864个乡镇，覆盖新农人、新非遗匠人、村BA记录者、民宿推广师、乡村园艺师等16个新职业。

据悉，快手平台通过流量赋能、素养赋能、商业赋能、产业赋能四方面系统助力村播成长，发起了“农村青年主播培养计划”“幸福乡村带头人”“她力量”“农技人计划”等多项计划和扶持政策。以农村青年主播培养计划为例，2022年开始，农业农村部与共青团中央相关部门联合快手平台，以提升160个国家乡村振兴重点帮扶县农民收入和壮大县域经济为工作目标，开展国家乡村振兴重点帮扶县“农村青年主播”培育工作。

“2022年以来，‘农村青年主播’培训工作取得了非常大的进展。快手与四川、河南、新疆等多地合作，通过线上线下结合的方式，开展近百场针对地方致富带头人和青年电商从业者等人员的培训。特别是与中央农业广播电视学校联合举办‘农民学手机’活动，线上18 场培训直播活动，共计参培超19.2万人次。”张国庆对该活动进行阶段性总结时表示。

“我们希望孵化和培养更多元的村播群体，构建乡村人才矩阵，包括农技、农业、农商、餐饮、体育、娱乐、文旅等在内众多领域，让村播带动更多有才华有能力的青年建设家乡。”杨远熙表示。

“村播”成为新潮流、新选择，助力年轻人就业创业

近年来，随着短视频直播平台的发展，“直播+’为村播们提供了内容与产业融合的更多可能，推动村播群体实现了多元发展。

快手科技运营副总裁、潮流生活业务负责人黄咪咪表示，2023年，快手上的三农兴趣用户数量达到3亿人，三农万粉创作者数量同比增长50%。快手的三农内容和消费需求保持强劲的增长态势，推动村播多元发展，也给年轻人的职业发展提供了更多选择。

随着村BA、村超等民间赛事成为现象级文化IP，村播促进乡村文化持续出圈。快手科技运营副总裁、体育业务负责人薛苏在现场透露，2023年1月至7月，快手村BA赛事直播总观看人次超3亿，累计吸引了5亿观众在快手收看民间篮球赛事直播，推动群众体育发展。

此外，快手以“普惠公益”为核心，不断推动残疾人、老年人、乡村女性等群体的人才培养。快手科技企业社会责任高级总监杨洪跃表示，快手将打造一个公益属性的“幸福大讲堂”，帮助更多需要就业、创业、增收的群体在快手获得收入。

据了解，截至2022年底，全国返乡入乡创业人员数量累计达1220万人，带动乡村就业超过3400万人。农村返乡入乡创新创业覆盖率达到83.6%。到2025年，全国各类返乡入乡创业人员有望达到1500万人以上。(记者 谢青)

(责编：曹淼、李源)
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