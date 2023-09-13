李国英在第18届世界水资源大会中国专场会议上致辞。受访者供图

人民网北京9月13日电 （欧阳易佳）"中国水资源时空分布极不均衡、水旱灾害多发频发重发，是世界上水情最复杂、江河治理难度最大、治水任务最繁重的国家之一。"在第18届世界水资源大会举办中国专场会议上，水利部部长李国英表示，中国在不懈治水实践中积累了宝贵经验，愿为推动全球水资源可持续发展贡献中国力量。

在会议现场，李国英提出推动新阶段水利高质量发展的六条路径，包括完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、建立健全节水制度政策、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、强化体制机制法治管理。

李国英表示，中国在不懈治水实践中积累了宝贵经验。一是治水必须以科学的思想理论为指导，中国治水取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的科学指引。二是坚持聚焦人民群众最关心、最直接、最现实的水灾害、水资源、水生态、水环境问题，不断满足人民对美好生活的向往。三是坚持统筹发展和安全，高度重视水安全风险，增强忧患意识、风险意识，健全防范化解水安全风险体系。四是坚持遵循自然规律、生态规律、经济规律、社会规律，准确把握人与水、水与生态、水与经济社会等辩证关系，推动实现人水和谐共生。五是坚持用系统论的思想方法分析水安全问题，推进全要素治理、全流域治理、全过程治理。六是坚持科技创新驱动，提升水利治理管理数字化、网络化、智能化能力和精细化、科学化、法治化水平。

李国英指出，全球将长期面临水灾害频发、水资源短缺、水生态损害、水环境污染等水安全问题。中国水利部愿与世界各国共同推动落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标，为推动全球实现更加强劲、绿色、健康的发展贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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