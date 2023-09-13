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达内教育发布8月就业报告 短视频人才热招 

2023年09月13日10:14 | 来源：人民网
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9月11日，达内教育发布2023年8月份的就业数据报告。报告显示，VFX商业视效设计、Java高级互联网架构师、网络安全工程师课程是达内教育8月就业热榜TOP3。

报告显示，广东、北京、浙江、山东、江苏、河南、安徽、四川是8月就业的热门区域。值得注意的是，在陕西“月入过万”的学员，全部来自云计算全栈工程师课程。

在达内，8月月薪20000以上的就业学员中，人工智能工程师课程占比50%，本科平均薪酬11350元，硕士平均薪酬12250元；网络安全工程师课程占比12.5%。其中，嵌入式开发工程师、图像算法工程师、Python爬虫工程师、产品经理是人工智能学员的主要入职岗位。

数据分析、图像识别类职位的北京就业平均薪酬为15500元，上海为11100元。搜狐畅游、网易、法本信息、易宝软件、云智慧、中软国际、瑞友科技等知名企业，是8月达内人工智能工程师课程的主要入职企业。

在8月“月入过万”的就业学员中，Linux云计算课程学员占比21.4%，网络安全工程师课程学员18.8%。云计算学员专科占比59%，全国平均就业薪酬为8358元；本科占比31%，全国平均就业薪酬为9549元，其中北京本科平均就业薪酬为11571元，广东为11300元。

VFX商业视效设计是达内教育的经典就业课程之一，在2023年8月，该课程就业学员占总就业人数的22.8%。山东是吸纳达内VFX学员量最高的区域，81%为2023年的应届毕业生，影视后期、视频剪辑是主要入职岗位。

(责编：曹淼、李源)
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