原标题：职普融通政策新东风蕴含下一个风口 切实缓解社会教育焦虑是本质

日前，《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》(以下简称《意见》)印发，就推进基本公共教育服务均等化，显著扩大基础教育优质资源，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系进行部署。

该意见的出台，极大程度地加深了人们对于目前我国教育现状的理解和支持，对优质的职业教育不再有“洪水猛兽”的误解，有不具名资深投行人士对记者表示：“或将极大程度地推动一批产教融合企业、踏踏实实做好职业教育企业的高质量发展，从资本层面上讲，催生一个风口也不是不可能的事情。”

中国教科院体制所副所长张家勇在接受记者采访时表示，“我国职业教育备受党和国家重视，政策供给提速，正处在蓬勃发展的重要机遇期。随着国家财政投入持续增加，办学条件不断改善，各项改革措施次第出台，职业教育的满意度、美誉度、认可度将不断提升。”

政策扶持攻克职业教育难点痛点

一直以来，绝大部分人对“职业教育”这个概念的争议不小，仿佛一提到职业教育就跟普高、大学成为对立的一面，然而事实并非如此。

随着我国进入新发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫。根据人力资源社会保障部数据，近年来，我国技能人才求人倍率(岗位空缺与求职人数的比率)长期保持在1.5以上，高技能人才的求人倍率达2.5以上，反映出我国技术技能型劳动力供不应求的现状。

为了解决劳动力供需结构性矛盾，技能型人才缺口巨大，企业“用工荒”和毕业生“就业难”的情况，国家出台多项政策鼓励社会力量参与职业教育：2021年10月，中办、国办发文鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育。2022年5月1日，新职教法施行，促进行业企业深度参与职业学校建设。

而今年6月，国家发改委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025)》，为统筹解决人才培养和产业发展“两张皮”问题、推动职业教育产教融合高质量发展，提出5方面19条政策措施。该方案明确指出，要健全出台支持政策文件，加大金融政策扶持力度，加大土地政策支持力度，加大信用政策扶持力度，积极支持产教融合企业上市。该方案的诸多鲜明有力的政策支撑被诸多前述投行资深人士视为催生“下一个风口”的理论指导依据。

“国家鼓励企业以资本、知识、技术、管理等要素参与职业教育办学，对市场主体无疑是有吸引力的。可以预见，在民间资本投资意愿显著增强的情况下，社会力量参与举办职业教育的力度必然会加大。” 某耕耘职业教育数年的专家告诉中国网财经记者，而回归教育的本质，这些政策仍是以高质量就业为目的，为科技、实业储备人才。

其实我国不是没有专业的职业教育公司，比如江苏省著名产教融合企业阿尼股份，为其合作的一百多所学校提供诸如：VR、新能源汽车、直播电商等全新领域赋能深度合作，且能够实现“入学就业一条龙”，真正回归到产教融合的实质。然而更多的公司在试水该行业时有着不小的顾虑，更有披着职业教育的外壳做培训教育的情况。

尽管政策一路绿灯，但难以忽视的是，职业教育在我国教育体系中仍相对薄弱，且产教融合是现代职业教育的基本特征与最大优势，也是改革的难点与重点。

北京社科院副研究员王鹏指出，目前，我国职业教育的现状呈现出快速发展的态势，同时短板明显，核心问题在于职业教育与产业间未形成有机的融合。从三个维度来看，其一，目前职业教育的学科设置与产业行业实际需求存在差距；其二，职业教育学校师资力量、教学质量与产业发展存在差距；其三，目前职业教育培养的人才与产业一线的工作人员尚存在差距。

职普融通是大势所趋 抬高职教“天花板”是关键

今年是小学入学高峰年，我国多地发布“学位预警”，原因是2016年、2017年是本世纪出生人口最多的两年，这些孩子进高中的年份是2031年和2032年，应对这些适龄孩子的高中入学高峰，需要未雨绸缪，增加普高学位供给。

但需要注意，仅扩大优质普高招生规模，是无法从根本上缓解教育焦虑的。根据教育部发布的数据显示，2022年，我国中职招生规模占高中阶段教育招生总数的33.85%，中职在校生规模占高中阶段教育在校生总数的33%。

从全世界范围看，没有一个发达国家没有中等职业教育，只是发展中职的方式不同，有的采取分流模式，有的采取融合模式。前述资深职业教育专家告诉中国网财经记者，在未来的中国，职普融通才是大势所趋，而高质量、富创意、专业性、实践性、高需求的职业教育是关键。

从资本层面来看，职业教育需求不止，国家政策信号释放，职业教育驶入快车道，各路掘金者跃跃欲试。职业教育“破”而后“立”，风口将向何处？

对此，财经评论员张雪峰表示，频出的利好政策是对我国职业教育改革的强力推动，也将使其得到更多的资源和投入。“长期以来，职业教育多认为是“输在起跑线上”的选择，导致公众对职业教育产生了一些偏见。”他认为，在社会对技能人才需求不断增加的背景下，职业教育也正逐渐被更多人认可和接受，随着职教政策的完善，打破社会对职业教育的“偏见”，职业教育学历的“天花板”的逐渐提升也会进一步促进职普融合。

如今，本科层次职业教育也开始起航，打破了职业教育止步于专科层次的“独家专利”。2022年新修订的职业教育法为普通高等学校设置职业本科教育专业、专科层次职业学校设置职业本科教育专业预留了空间，职业教育“有学头、有盼头、有奔头”，成为越来越多人的共识。

推动职业教育与普通教育在各成体系的基础上实现沟通衔接、融通发展，为学生在不同成长阶段提供多样化选择，成才路径才能更畅通。

北京社科院副研究员王鹏认为，职普融通方面，各地有不少经验做法，如有的地方充分发挥职业学校专业优势，面向中小学开展职业启蒙教育、劳动实践教育；有的地方在高中教育阶段，推动职业学校和普通高中课程互选、学分互认、资源互通、学籍互转，鼓励学生自主选择职业教育和普通教育；有的地方在高等教育阶段，支持高职专科和普通本科联合办学、贯通培养，努力为每个人创造人生出彩的机会。

前述职业教育专家表示，多领域人才的稀缺，不断需要系统的创新创业课程与对口的专业技能来完善填补空白。越来越多的人意识到传统学术教育的局限性，开始寻求具备职业技能的培训，这为职业教育机构提供了巨大的市场机会，在时代浪潮变迁之下，职业教育无疑站上了风口。(记者 单盛群)

(责编：曹淼、李源)

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