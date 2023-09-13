两协会倡议：中秋、国庆假期餐饮住宿行业要公平诚信 让消费者出游更舒心
人民网北京9月13日电 （记者孙博洋）记者从中消协获悉，临近中秋、国庆假期，中消协、中国饭店协会联合发出倡议，公平诚信，让出游更舒心。
中消协相关负责人表示，随着中秋、十一双节临近，不少消费者选择旅游出行，住宿、餐饮等相关行业消费需求将集中释放，营造风清气朗、安全舒心的旅游市场环境，既是消费者的期待，也是全社会的责任。
据悉，为防止再次出现五一假期期间个别商家恶意毁约等破坏市场秩序、侵害消费者权益的行为，营造良好市场环境，提振消费信心，让消费者敢消费、愿消费，进一步释放消费潜力，推动住宿餐饮行业高质量发展，中国消费者协会、中国饭店协会发出此次联合倡议。
倡议提出，第一，要公平交易，合理定价。经营者应公平、合法、合理定价，充分保障消费者公平交易权，严格遵守《消费者权益保护法》《价格法》相关规定；严格遵守《反垄断法》相关规定，不得相互串通，操纵市场价格，排除、限制竞争，扰乱市场竞争秩序。
第二，要诚信经营，长远发展。诚信是企业经营之本，住宿餐饮经营者应当遵守诚实信用原则，不得恶意毁约或以次充好。企业应不断提高服务水平，努力提升游客消费体验，确保食品安全，打造优秀品牌形象。
第三，要畅通渠道，回应诉求。住宿餐饮企业应高度关注市场口碑，积极解决消费者正当诉求。各级消协组织要进一步提升履职能力，充分发挥消费纠纷解决机制的作用，保证投诉渠道畅通，积极受理、依法处置、有效解决各类消费投诉，同时持续广泛开展社会监督，联合新闻媒体曝光违规典型，加强对经营者的宣传教育，切实维护消费者合法权益。
第四，要注重防范，主动监督。消费者既是消费的参与者也是消费的监督者。一方面，消费者要警惕各类陷阱，尽量选择经营正规、口碑良好、品质过关的商家消费，在购买商品和服务前要谨慎核实，保存消费凭证，以便发生纠纷时有效维权。另一方面，消费者要主动参与监督，在遇到恶意毁约等情况时，积极通过向消协组织投诉或者向有关部门举报等方式维护自身合法权益，监督经营者依法诚信经营。
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