王绍绍

近期，各地文旅市场复苏提速，“特种兵旅游”“Citywalk”盛行，各大旅游景区、乡村景点人头攒动，不少博物馆一票难求，客流量大量增加。

“文旅高质量融合发展意义重大。要推动文化和旅游深度融合、相互促进，激发新动能、形成新优势、实现新发展，满足人民对美好生活的新期待，再上新高度，把文化和旅游融合发展提升为‘文旅高质量融合发展’的高度，既有量的基础，又有质的保障。”在首届（2023）党媒助力文旅高质量融合发展研讨会暨报业传媒与视频平台合作大会上，全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进表示。

中国旅游研究院发布的《2023年暑期旅游市场监测报告》显示，今年暑期，旅游市场复苏继续提速，多数目的地接待游客人数达到历史最高水平，国内旅游人数达18.39亿人次、旅游收入达1.21万亿元。

文化旅游业是我国经济社会发展的重要支柱产业，也是推动城乡融合发展、促进文明交流的重要力量。入夏以来，安徽黄山市实施“旅游+”“+旅游”，促进生态、文化、美学、乡村、旅游价值转化，丰富多元化、高端化文旅产品。截至8月25日，黄山旅游营业收入8.37亿元，同比增长291.09%；实现净利润2亿元，同比增长216.6%，营收创中期业绩新高。

中国新闻社总编辑张明新表示，随着文化和旅游深度融合、市场不断发展，我国文旅消费需求呈现明显升级趋势。供给侧的经营主体紧跟文旅消费升级新趋势，打造文旅新产品、新业态、新场景，推出符合游客口味的更多优质产品和服务，激发了文旅市场更加强劲的发展动力。

今年以来，山东泰安强力推进文化旅游“串珠成链”和转型升级，优化提升文旅发展环境，打响做靓文旅品牌，做优文化旅游特色名片产业，促进文旅产业深度融合、高质量发展。数据显示，2023年上半年，泰安市接待国内游客3333.25万人次，同比增长45.75%；国内旅游收入346.43亿元，同比增长52.06%。

相关数据显示，近期，文旅市场复苏动力强劲。稳开高走，产业景气由交通、住宿、餐饮等为代表的上游业态，向购物、娱乐为代表的下游业态全面扩散。国内旅游消费订单较2019年同期实现较大增长。各地自驾游蓬勃发展，夜间文旅消费、体育消费持续升温。“亲子游”成为消费主力。不少热门演出场所一跃成为当地旅游市场的热门打卡地。各地住宿设施入住率提升，客流分布由主要客源城市向众多远程目的地全域扩散。

近日，北京市顺义区“夏日懒人节”圆满落幕，活动持续44天，客流量达197.4万人次，累计销售额达1.63亿元，实现客流、销售双增长。活动举办期间，共开展现场演艺、亲子互动、主题市集等系列活动80余场；同期举办了深夜食街活动，进一步丰富夜间消费场景、提升消费氛围。

“白天游景区，晚上看演出、逛夜市，已成为人们对文旅消费的新期待。”业内专家认为，多业融合打开了文旅消费更广阔的天地，丰富了夜间经济新场景。

今年，为推动文旅产业复苏，深度激发经济潜力，南宁市掀开了新一轮“夜经济”的发展热潮。“南宁之夜”是南宁首个集娱乐，演出，美食，购物，沉浸式体验于一体的夜游文化和旅游消费聚集区。自开街以来，“南宁之夜”凭借丰富的文旅资源、特色的精彩演绎及众多网红打卡点吸引了海量游客的到来。数据显示，截至8月25日，“南宁之夜”接待客流量达700万人次，再上新台阶。

近年来，随着互联网技术的快速发展和智能手机的普及，视频平台在文旅融合中发挥着越来越重要的作用。一些视频平台为用户提供丰富多元、优质有趣的内容，同时也为传统媒体和文旅产业提供了新的发展机遇，加大对文旅产业的支持力度，深化与媒体的合作，共同打造更多富有影响力、高品质的文旅内容，提升用户体验，推动文旅产业的高质量融合发展。

业内专家表示，文旅高质量融合发展对国家经济建设和文化传承起着重要作用。未来，文化和旅游的高质量融合振兴也需多方共同努力，加大文旅宣传力度、培养文旅融合型人才、持续创新突破、充分利用视频平台助力报业与文旅融合高质量发展，走多元化的发展途径，以实现“文旅+”“+文旅”的全面发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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