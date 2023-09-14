原标题：神州租车内生动能持续释放 标普评级展望上调至正面

伴随消费全面回暖，旅游出行热度居高不下，为租车市场带来了整体性的边际改善。从2023年春节假期到五一假期，再到火热的暑期出行，神州租车整体经营频创历史同期新高，显示出强劲的增长势头。

在充足的流动性和高增长预期加持，评级机构也表现出乐观态度。近日，标普全球评级将神州租车评级展望从负面上调两级到正面，同时确认该公司及其高级无抵押票据的长期发行人信用评级为“B-”。展望正面反映了标普的预期，在良好的经营业绩持续保持稳定、出售更多宝沃二手车以及再融资计划的潜在进展推动下，神州租车流动性将在未来12个月内进一步提升。

市场分析认为，旅游市场整体的超预期增长，神州租车等头部出行平台不断从中受益，强大的造血功能确保了持续的现金流入，并不断提升流动性水平。今年出行市场“淡季不淡”叠加暑期旅游热、中秋十一双节假期等因素，下半年出行市场维持高增长可期。出行市场的马太效应，充足的流动性叠加高增长预期加持，神州租车有望进一步强化行业领先优势。

作为国内领先的汽车租赁企业，神州租车以规模优势见长，持续深入全国市场布局，截至目前，神州租车车队规模约15万辆，平均车龄仅1年多，远低于行业均值，车队大部分皆为新车，形成了车队采购规模化及高效运营的良性扩张。与此同时，神州租车持续加强二手车业务布局，通过神州合伙人计划以及线上+线下的租售一体模式，构建了一套高效流转的二手车运营体系，资产周转能力显著增强，形成车辆生命周期管理的良性闭环。

在流动性层面，不仅得益于优秀的运营表现及对二手车的快速处置流转，过去两年里，神州租车的境内融资新渠道已经大幅拓宽，资本实力明显提升。今年2月下旬，神州租车宣布提前赎回近一亿美元的2024年3月到期美元优先票据；今年8月25日，神州租车宣布将利用在手现金于2023年9月27日全额赎回2024年3月到期的约1.5亿美元存续债，较原定到期日提前了6个月。此外，神州租车计划于近期完成资产支持证券的发行，将进一步改善流动性。

资金获取能力的提升，将进一步降低神州租车的负债水平及优化其资本结构，助力其内生增长动能持续释放，提振投资者的长期信心。在旅游出行高预期增长可持续性的环境下，神州租车的高质量规模化增长逻辑已经形成。

(责编：曹淼、李源)

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