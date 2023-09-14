三个月文旅消费353.91亿元
江西省文旅市场消费动能持续释放
9月7日，江西省文旅厅在2023江西“百县百日、百城百夜、百企百创”文旅消费季相关工作会上公布，截至8月底，江西各地累计组织开展各类文旅消费促进活动3732场，发放文旅消费券等消费补贴3234万元。我省6至8月3个月文旅消费累计达353.91亿元（中国银联数据），“三百”文旅消费季助力江西文旅市场消费动能持续释放。
新举措：文旅消费显著提升
围绕“强主体 促消费”目标，省文旅厅于6月6日启动为期3个月的“百县百日、百城百夜、百企百创”文旅消费季活动。活动启动以来，江西各级文旅主管单位密集出台一系列促进消费和惠企纾困政策，各项消费数据印证消费动能持续释放。
南昌市发放800万元“南昌文旅一卡通”消费券，开展“吃住在南昌”主题消费券发放活动、“你畅游 我买单”景区促消费活动。赣州市开展1413场消费活动，发放286万元消费券。
萍乡市发行文旅惠民卡，推出各类消费券、免门票、打折促销等优惠政策。鹰潭市暑期累计发放消费补贴金额51.35万元，鼓励支持企业开展丰富多彩的消费主题活动，打出暑期“免减惠补”组合拳。
九江市庐山西海举办“庐山西海第二届漂流节”活动、“庐山西海水世界（巾口）2023水上激情盛宴”，带动旅游消费上升。上饶市推出4条“来大美上饶·趣游一夏”夏季特色旅游线路，全市37个4A级以上景区实际接待游客达792.37万人次，同比增长216.35%，实现旅游综合收入124.52亿元，同比增长220.16%。
新业态：文旅活动丰富多彩
活动期间，各地大型演唱会、晚会、烟花大会、音乐节等新业态带动旅游收入增长，不断释放文旅消费新活力。
今年6至7月，萍乡市武功山登上小红书文旅热搜榜，小红书话题浏览量达2亿次；1至8月，萍乡市8家4A级以上旅游景区共接待游客457.71万人次，同比增长61.87%。新余市举办央视七夕晚会，进一步推动仙女湖旅游度假区打造浪漫爱情新地标。抚州市组织举办2023玉茗花开大型音乐节、电音狂欢节、大型烟花节等新业态系列活动。南昌八一广场8月1日举行升旗仪式，活动当天，南昌八一起义纪念馆、南昌新四军军部旧址陈列馆进馆游客大涨，周边大型商业客流量、商品销售额大幅上升。宜春市明月山推出全国街舞精英挑战赛、燥浪电音秀、烟花大会、轻奢露营暑期嘉年华主题活动及“爱我就带我去明月山”活动，带动文旅消费2300余万元。
新场景：文旅市场释放潜力
江西各地立足地方特色，打造、融合消费新场景，进一步释放消费潜力，促进消费提质升级。
南昌市举办QQ飞车手游亚洲杯总决赛，当天全平台内容阅读量25亿次，直播观看人次5.7亿。萍乡市打造各类非遗IP形象互动、元宇宙VR体验等场景，吸引赣湘边游客来萍乡消费。鹰潭市在南昌、上饶、景德镇、抚州4地开展沉浸式、路演式文旅推介，吸引到场观众12万余人，直播吸引观众5000万人次，现场交易额达100万元。景德镇中国陶瓷博物馆“新中国陶瓷精品展”“德化陶瓷精品”影像玻璃展柜等新展新设备依次亮相，8月5日，单日进馆客流1.61万人次，创下馆史最高。
下一步，我省将继续统筹推进消费促进工作，引导各县（市、区）抓住中秋国庆假期等重要时间节点，有效对接线上线下各类资源，继续组织各类文旅消费活动，进一步扩大江西文旅消费规模、提升消费效能。（记者 钟秋兰）
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