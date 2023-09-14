新华社西安9月13日电（记者郑昕 王聿昊 张晨俊）九月的三秦大地，草木葱茏的陕南还骄阳似火，黄土高原的陕北已是秋风送爽。从汉江之滨到渭河两岸，从中试车间的沉静到装配工厂的轰鸣，陕西高质量发展的动能不断涌现。增强创新驱动引领，将绿色理念融入产业发展，陕西以“含新量”“含绿量”赋能“含金量”，现代化产业体系正在加速迭代。

向高攀

近日在深圳举行的第24届中国国际光电博览会上，中国科学院西安光机所携7家企业的40多件展品组团亮相，涵盖超快光学、空天深海、激光通信、材料器件等领域最新成果，集中展示了陕西光学科研的“硬实力”。

围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，陕西是科教大省，在“两链”融合中具有天然优势。多家科研院所和高校在光子利用技术方面的积累，不仅实现了关键核心器件的突破，也带动了光子产业的集聚。

通过全链条布局，陕西培育出一批龙头企业，带动了光子产业发展提质增效。目前，陕西光子技术企业达300余家，其中国家级专精特新“小巨人”企业超过10家，陕西光子产业链“链主”企业增至8家，已初步形成产业生态。

“我们在今年上半年的产值同比增长60%，预计全年将增长100%。”西安和其光电科技股份有限公司董事长张文松说，陕西光子技术企业之间形成的供应链关系，为新成果、新技术的加速转化提供了有力支撑。

“追光”的轻快步伐，成为陕西以创新引领产业向上攀登、经营主体升规、晋位的一个缩影。陕西省社科院经济研究所副所长吴刚表示，近年来，陕西省坚定不移实施创新驱动发展战略，以科技引领重点产业链打造、新动能培育，不断完善现代化产业体系。

“陕西在产业发展中坚持链式布局，推动集群化和生态化发展，优化产业组织功能，实现专业化分工与协作，激发出了明显的赶超效应。”他说。

向深挖

在关中平原城市群副中心城市宝鸡，记者走进一座汽车部件焊装车间，只见工业机器人的“铁臂”旋转扭动、“指尖”发出火光，自动驾驶物流车在线路上穿梭不息。

“这座4万平方米的厂房里只需18名工程师维护。”宝鸡吉利汽车有限公司总经理周秀龙说，全车间拥有各类机器人400余台，焊接、搬运等均实现自动化，极大提升了生产效率。

他表示，陕西具有坚实的制造业基础，也是重要的消费市场，作为陕西省乘用车“链主”企业，吉利将持续加大产业链延伸、提高供应链质量，做新做优产线和产品，促进汽车产业生态圈高质量发展。

深入挖掘实体经济发展潜力、激发原始创新活力，陕西从技术供给和需求牵引双向发力，力促创新活动与产业发展紧密结合，完善了全链条产业创新体系，推动重点产业聚链成群。

“我们证明了中国新材料企业不用靠压低价格，凭借品质一样能赢得市场。”陕西天成航空材料有限公司总经理车伟骄傲地说。这家位于咸阳高新区的钛合金材料研发生产企业填补了国内多项技术空白，不仅满足了航空、医疗等行业的急需，也成为高端应用领域国际竞争中的佼佼者。

龙头企业带动能力的增强，来源于产业聚合度的提升。咸阳高新区党工委副书记王文生告诉记者，聚焦构建现代化产业体系、推进高质量招引，咸阳的电子显示、新材料等优势产业在方圆一两公里内就能形成上下游完整、全生命周期服务的链条，大大减少了企业成本，增强了发展后劲。

向远行

在西安经开区的一座智慧能源展览馆中，转动着的巨大地球模型展示出世界各地的极端天气，引发了观众的思考。生态环境的压力，令人们从可再生能源以及绿色制造中找寻解决方案，而这也将成为拉动经济增长的新引擎。

总部位于西安的隆基绿能，数年间成长为全球光伏龙头，在电池转换效率上屡创新高。9月12日，隆基绿能发布新一代大型商业化绿氢装备，宣布从能效新高突破到单产新高，助推中国氢能装备发展升级。

隆基绿能创始人、总裁李振国表示，实现“双碳”目标离不开绿氢的参与，尤其在能源化工、钢铁冶金、交通运输等领域绿氢将得到广泛应用，助力陕西发展方式的绿色低碳转型。

积极构建绿色制造体系，陕西以绿色低碳为鲜明导向。目前已有隆基绿能单晶硅片等11个产品入选国家级绿色产品，西安经开区等5个园区跻身国家级绿色园区，国家级绿色工厂数量位列西北地区第一。

眼下，陕西的先进制造、现代能源、文化旅游、战略性新兴产业四个万亿级产业集群势头已起，新材料、新能源汽车、集成电路与半导体器件等产业风头正劲，有陕西特色的现代化产业体系蓝图正在浮现。

(责编：王震、陈键)

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