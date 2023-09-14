原标题：今起发放50万元“家博会”专场消费券

9月15日，2023海南（中博）家博会将在海南国际展览会议中心1号馆举办。9月14日至9月18日，海口市政府将针对“家博会”专场共发放1100张专场消费券，总计金额50万元。

据了解，此次“家博会”专场消费券通过云闪付APP平台发放，消费者可从云闪付APP“政府消费券”标识进入“海口市政府消费券”专区领券。家博会专场消费券设置100元、200元、400元、800元和1000元共五档，领券时间为每日10时至23时，消费券领取2天内有效（含领取当天），9月17日后领取的消费券于9月18日23时前有效，过期未核销的券退回供其他用户领取。

本次活动由海口市会议展览业协会指导、海口市万博策划展览有限公司主办。（记者 郭萃）

(责编：曹淼、李源)

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