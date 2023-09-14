新华社北京9月13日电记者13日从农业农村部获悉，国家农作物品种审定委员会办公室日前通报了主要农作物品种审定绿色通道和联合体试验（以下简称“两个通道试验”）专项整治处理结果，终止11个联合体试验审定程序并取消其试验资质，责令17个试验主体限期整改。

据了解，为落实种业振兴市场净化行动部署，农业农村部在2022年启动了两个通道试验专项整治。今年以来，国家品审办通过飞行检查、材料审查、线索核查等方式，发现并查实28个联合体存在试验弄虚作假行为或试验不规范等问题。

其中，有7个联合体因存在试验不实造假被终止试验审定程序，所有在试品种试验数据报废，存在弄虚作假行为的8家成员单位三年内不得申请品种审定，不得再参加联合体试验，其他成员单位承担连带责任，三年内不得参加其他联合体试验；有4个联合体试验条件存在严重缺陷、未按试验方案实施，也被终止联合体试验程序，所有在试品种试验数据报废，并被取消试验资质；有17个联合体因存在试验操作不规范、管理不到位等问题，被责令限期整改。

目前，国家品审办正在继续组织开展水稻、玉米、大豆、棉花两个通道试验飞行检查，重点核查试验主体资质、试验方案落实、田间试验质量、试验档案管理等。下一步，国家品审办还将对前期责令整改的试验主体开展“回头看”，对核查发现的其他问题，将严格依法依规处理。同时，加快研究制定主要农作物品种试验管理办法，从制度层面解决品种试验不规范等问题，全面提升主要农作物品种管理水平。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经