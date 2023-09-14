新华社洛杉矶9月12日电（记者谭晶晶）据美国航天局网站消息，美国“毅力”号火星车搭载的制氧设备近日完成在火星上最后一次制氧实验，相关技术被验证是能为未来登陆火星的宇航员提供氧气和返程火箭推进剂的可行技术。

这台名为“火星氧气就地资源利用实验（MOXIE）”的设备随“毅力”号火星车于2021年登陆火星。其工作原理是通过电化学过程产生氧气分子，即从火星稀薄的大气中提取二氧化碳，从二氧化碳分子中分离出氧原子，最终生成氧气。系统通过分析气流，可以测算出制氧量和氧气纯度。

美国航天局介绍，自登陆火星以来该设备已完成16次制氧实验，总共成功产生122克氧气，相当于一只小狗呼吸10小时所需氧气量。最高效情况下，该设备每小时能够产生12克纯度不低于98%的氧气，这个制氧量是美国航天局最初设定目标的两倍。8月7日，该设备在第16次制氧实验中产生了9.8克氧气。美国航天局表示，该设备成功达到所有技术要求，能够在一个完整火星年的各种条件下运行。

美国航天局相关任务负责人特鲁迪·克尔泰什说，相关设备和技术能够就地取材，将火星当地资源转化为未来空间探索任务所需的产品，通过在现实条件下验证这项技术，我们距离让宇航员在火星“以当地资源为生”又近了一步。据介绍，美国航天局在MOXIE任务后的下一步计划是研发在制氧外还包括液化和储存氧气等功能的系统。

(责编：王震、陈键)

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